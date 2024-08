BCU sancionó a sucursal uruguaya de Banco de Argentina por operación sospechosa

La Unidad de Cumplimiento y el Banco Central del Uruguay están investigando la situación para determinar las posibles sanciones y medidas correctivas.

El empresario argentino, cuyo nombre no fue divulgado en esta etapa del proceso, sigue bajo investigación.

Aunque el banco argentino presentó descargos, estos no fueron aceptados por varias razones.

En primer lugar, entienden que "el hecho de que los fondos provengan de una institución financiera del exterior no exonera a la institución de su deber de analizar la transacción con otros elementos, máxime cuando se trata de un importe significativo para la entidad".

De hecho, argumentan que el informe profesional de Contador Público del 03 de junio de 2022 certificando que el cliente disponía de la suma de U$S 1.829.157 en una institución financiera de Suiza, "no es un dictamen del origen lícito de los fondos, sino una certificación de que existían".

"La institución no puede ignorar que el monto recibido del exterior que generó la alerta no resulta acorde con el perfil definido ni tampoco con el nivel de ingresos declarado y para el cual presentó declaración. Nuevamente, no había elementos que justificaran el origen del monto transferido contrario al perfil (contrato de compraventa de inmuebles, etc.), más allá del punto de origen de dicha transferencia", agrega el documento.