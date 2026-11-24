Celebrando 22 años de presencia en Uruguay, Claro lanzó su nueva campaña institucional “Señal que funcionamos bien”, con una propuesta que toma como eje los vínculos que se mantienen a lo largo del tiempo.

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La campaña está compuesta por un video que aborda la permanencia de los afectos, la transformación de la tecnología y las formas de relacionamiento a lo largo del tiempo. Para ello, narra una historia de amor que comenzó en diciembre de 2004, coincidiendo con el desembarco de Claro en Uruguay.

La pieza está musicalizada por una reversión de “Polvo de estrellas”, de Gerardo Nieto, una canción emblemática para el público uruguayo que ha trascendido los años y cuya letra da nombre a la campaña. Su inclusión funciona como hilo conductor en la historia de los protagonistas, evocando recuerdos y experiencias compartidas que dialogan con los distintos sucesos.

“Desde nuestra llegada al país, hace 22 años, hemos trabajado para estar cerca de las personas y acompañarlas en sus distintas formas de comunicarse. Esto nos ha permitido crecer junto a los uruguayos, satisfacer sus necesidades y ofrecer un servicio de excelencia en una industria que está en permanente evolución”, expresó Marcia Rasner, gerente de Marketing de Claro. “Celebrar este aniversario es también renovar nuestro compromiso de seguir acercando a las personas”, agregó.