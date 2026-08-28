Santa Rosa apuesta fuerte a la movilidad eléctrica: abrió el primer autoshow del país con más de 40 modelos y nueve marcas

El Grupo Santa Rosa inauguró Santa Rosa E-House , un nuevo espacio dedicado a la movilidad de nuevas energías que busca concentrar, en un mismo lugar, distintas tecnologías y propuestas vinculadas a la electrificación del mercado automotor uruguayo .

Ubicado en el edificio Cosmos, sobre 26 de Marzo y Sabat Pebet, el lugar cuenta con 2.500 metros cuadrados y exhibe más de 40 modelos de vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y de rango extendido . La propuesta reúne a nueve marcas , todas de origen chino y representadas por Santa Rosa en Uruguay.

“Encontrar un lugar así, de este tamaño, cuando lo vimos dijimos: este es el lugar para apostar, para innovar y hacer esta locura”, explicó Omar Daneri, CEO de Santa Rosa, al referirse a la decisión de instalar el nuevo autoshow en una zona estratégica de Montevideo .

La ubicación fue uno de los factores determinantes para el proyecto. El local se encuentra junto al World Trade Center y Montevideo Shopping , en un punto de la ciudad al que resulta accesible desde distintos barrios y que concentra un importante flujo de personas.

Un autoshow para descubrir nuevas tecnologías

Santa Rosa E-House fue concebido como un espacio permanente donde los visitantes puedan conocer diferentes alternativas de movilidad electrificada sin necesidad de trasladarse entre distintos concesionarios.

“Es un lugar para vehículos de nueva energía”, detalló Daneri. La propuesta contempla tanto vehículos 100% eléctricos como distintas soluciones híbridas, con el objetivo de mostrar al público la diversidad tecnológica que actualmente ofrece el mercado.

Omar Daneri, CEO de Santa Rosa.

Según el ejecutivo, Uruguay se encuentra entre los mercados más avanzados de América Latina en materia de incorporación de nuevas tecnologías automotrices. En ese contexto, el nuevo espacio busca facilitar el acceso de los consumidores a marcas y modelos que, en muchos casos, todavía tienen una presencia relativamente reciente en el país.

“Poder venir, descubrir esas marcas, descubrir las distintas tecnologías y distintos tipos de electrificación que existen en el mundo, acá en Uruguay, y que estén en un solo lugar, que puedan asesorarse bien, descubrir todos los modelos y poder probarlos, me parece que es lo que esperamos que la gente venga y se lleve”, señaló Daneri.

El lugar está abierto de lunes a domingo, de 10 a 19 horas, y cuenta además con parking exclusivo para clientes.

Una propuesta diferente a Car One

Para Santa Rosa, la apertura de E-House representa un nuevo paso en una estrategia de innovación que la compañía ya había desarrollado con la creación de Car One en 2020.

Sin embargo, el concepto es diferente. Mientras que en Car One cada marca cuenta con su propio salón, en E-House las nueve marcas conviven dentro de un mismo espacio abierto.

“Cada marca tiene su espacio y su identidad y tiene sus asesores propios. No hay divisiones”, explicó el CEO de Santa Rosa.

La distribución permite que los visitantes recorran los 2.500 metros cuadrados de manera continua, comparen modelos y conozcan diferentes tecnologías en un mismo recorrido.

Con esta apertura, Santa Rosa apuesta a consolidar un nuevo formato de comercialización para un mercado automotor que atraviesa una transformación tecnológica y en el que los vehículos eléctricos e híbridos ganan cada vez mayor presencia.