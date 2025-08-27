Un evento para ver en vivo de qué manera la inteligencia artificial reescribe el software: cómo inscribirse

Urudata Software , empresa con más de 20 años de trayectoria y compromiso con la innovación, invita a IA Insider: un encuentro matutino donde mostrará de forma práctica cómo integra la inteligencia artificial (IA) en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto de software.

El evento se realizará el miércoles 3 de septiembre, de 09:00 a 11:30 horas, en el piso 22 del WTC Montevideo Free Zone (Torre 2), con cupos limitados y registro previo obligatorio.

La inteligencia artificial está transformando aceleradamente la industria del software y 2025 se perfila como “el año de los agentes inteligentes”. Avances en la capacidad de razonamiento y memoria de los modelos permiten resolver problemas cada vez más complejos, mientras herramientas como GitHub Copilot ya son usadas por más de el 90% de las empresas Fortune 500.

Urudata Software se posiciona en la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial en Uruguay con una filosofía AI-first: no se trata de una moda o simple vibe coding, sino de integrar la IA de manera rigurosa en cada fase de un proyecto, desde la idea hasta la producción. Este mindset implica reflexionar críticamente sobre el trabajo diario para identificar dónde la IA puede aportar valor real, potenciando a los equipos humanos y logrando proyectos más rápidos, económicos y robustos. Según Javier Briosso, CEO de Urudata Software, esta metodología permite “acortar plazos y bajar los costos totales de los proyectos”, ya que la automatización de tareas repetitivas y la ejecución en paralelo de procesos hacen posible entregar más sistemas en menos tiempo, con menos errores y a menor costo”. Experiencias globales, como las reportadas por McKinsey , respaldan esta visión.

La incorporación de IA en los proyectos de desarrollo de software no reemplaza a los equipos, sino que magnifica su aporte. En Urudata Software, analistas, diseñadores, testers y desarrolladores asumen un rol más estratégico: guían a la IA con las instrucciones adecuadas, supervisan sus resultados y aseguran la calidad final. Esto desplaza el trabajo repetitivo y abre espacio para tareas de mayor valor, como comprender mejor los problemas, definir arquitecturas y diseñar soluciones creativas. En este nuevo escenario, la clave está en combinar la velocidad y el volumen que ofrece la IA con el criterio, la experiencia y la visión de los profesionales para aprovechar todo su potencial.

IA Insider: una mañana para explorar cómo la IA está redefiniendo el desarrollo de software

En IA Insider, expertos de Urudata Software presentarán casos prácticos de la implementación de IA en proyectos de desarrollo de software, recorriendo las etapas de análisis, diseño, desarrollo y testing. También compartirán consejos prácticos basados en lo aprendido al experimentar con IA en diversos roles.

La apertura del evento estará a cargo de Javier Briosso, CEO de Urudata Software, quien presentará una visión global sobre la transformación de la industria del software a partir de la inteligencia artificial y profundizará en su impacto en los costos de los proyectos mediante nuevas métricas de eficiencia.

Para finalizar la jornada, referentes de la empresa abordarán los grandes desafíos que plantea la adopción de IA en un panel con la presencia de Ignacio Cattivelli, Director de Tecnología de Urudata S.A; donde se debatirá desde la formación de nuevos profesionales y el futuro del rol “junior”, hasta la importancia del código abierto y los debates éticos y regulatorios en torno a la propiedad intelectual y la concentración tecnológica.

IA Insider se realizará de forma presencial y sin costo, previa inscripción, y será transmitido por streaming para los interesados que estén en el exterior. Una oportunidad para descubrir de primera mano cómo la IA deja de ser una promesa futurista para convertirse en una aliada concreta en la construcción del software de hoy.

Más detalles e inscripción en el siguiente enlace.