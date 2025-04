Atraer fondos de inversión extranjeros: el desafío de las startups de Uruguay y los consejos para lograrlo

Cuando se trata de levantar capital, las startups uruguayas se enfrentan a varios desafíos, entre ellos competir por la atención de los fondos de inversión extranjeros, con gigantes en como México y Brasil en la región. Según datos de 2023, mientras que en un año la financiación de capital de riesgo para startups uruguayas fue de US$ 62 millones, fue de US$ 2.000 millones en Brasil, US$ 835 millones en México y US$ 134 millones en Argentina.