Banque Heritage celebró una nueva edición de su tradicional After Heritage para Empresas: mirá las fotos

En una cita que ya se convirtió en un clásico de su calendario, la institución realizó una nueva edición del After Heritage, una instancia pensada para compartir con clientes y amigos en un ambiente distendido.
Gustavo Monteserin, Gabriela Mira, Valeria Irazabal
El encuentro tuvo lugar en el rooftop del Hotel Hyatt Centric Montevideo, donde los invitados disfrutaron de una selecta propuesta gastronómica y de una vista privilegiada de la Rambla de Pocitos.
Leticia Roberts, Silvana Roberts, Mariana Sánchez, Gabriela Mira
El gerente de Banca Empresa, Pablo Muró, junto a su equipo, fueron los anfitriones reafirmando el vínculo cercano y personalizado que caracteriza a Heritage con quienes forman parte de su día a día.
Martin Ribeiro, Lorena Prigue, Analía Morossi, Carlos Pisano, Pablo Blanc
“Este tipo de instancias nos permiten encontrarnos en un ámbito distendido, celebrar los vínculos construidos y seguir proyectando juntos”, destacó Muró.
Rosana Bomba, Adriana Tissoni, Eva Rabaiotti, María Noel Camacho, Lourdes Zarfino, Laura Russo
Heritage se especializa en Ahorro e Inversión y en Banca Empresa, con una filosofía de negocio que reivindica la atención personalizada y las soluciones a medida.
Maximiliano Aguilar, Juan Uria, Bruno Ponzoni, Alejandro Moreno