BBVA Uruguay, mejor banco de 'Trade Finance' del país por sexto año consecutivo

El premio forma parte de los Trade Finance Awards que anualmente otorga Global Finance, una publicación especializada con alcance global, que evalúa a las entidades financieras en función de criterios como el volumen de operaciones, la calidad del servicio, la innovación, la gestión del riesgo y el conocimiento del mercado.

En esta edición, el reconocimiento reafirma el posicionamiento de BBVA Uruguay como una de las principales entidades del país en el acompañamiento a empresas que operan en el comercio internacional, tanto en operaciones de importación como de exportación, en un contexto global cada vez más desafiante.

Para Paola Baiocchi, gerente de Comercio Exterior de BBVA Uruguay , el premio refleja un trabajo sostenido en el tiempo: “Este reconocimiento es el resultado del compromiso del equipo y del foco permanente en ofrecer soluciones eficientes y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, acompañándolos en sus operaciones de comercio exterior”.

BBVA Uruguay cuenta con equipos especializados y una propuesta integral de productos y servicios orientados a facilitar las operaciones internacionales de las empresas, combinando experiencia técnica, conocimiento del mercado y procesos alineados con estándares internacionales.

Por su parte, Luis Foix, director de Empresas e Instituciones de BBVA Uruguay, destacó la relevancia del comercio exterior para el desarrollo del tejido empresarial: “El comercio internacional es un factor clave para el crecimiento de las empresas. Desde BBVA trabajamos para brindar herramientas y asesoramiento que les permitan operar con mayor seguridad y eficiencia en los mercados externos”.

Con este sexto reconocimiento consecutivo, BBVA Uruguay consolida su trayectoria en el negocio de trade finance y su compromiso con el desarrollo del sector empresarial del país.

Reconocimiento en América Latina

Además del reconocimiento a nivel local, Global Finance también distinguió a BBVA como el Mejor Banco de ‘Trade Finance’ en América Latina, destacando su liderazgo regional y su capacidad para acompañar a empresas en sus procesos de internacionalización. Según la publicación, BBVA cuenta con presencia en más de 25 países y una red de más de 2.500 bancos corresponsales, lo que le permite ofrecer cobertura en mercados clave de la región como México, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Venezuela o Uruguay. El banco opera en todos los segmentos de ‘trade finance’ —corporativo, empresas y pymes— y ofrece una amplia gama de productos, apoyado en equipos de especialistas certificados. En 2023, además, BBVA desplegó en la región su plataforma global Pivot, orientada a reforzar la propuesta de valor en comercio exterior.