Bolivia encara el desafío de regular las criptomonedas tras habilitar su uso

La regulación del uso de los criptoactivos depende del uso que el Estado boliviano quiera darle, explica a EFE el analista financiero Jaime Dunn. "Es muy importante la regulación; que no impida, que no ponga obstáculos, sino que ayude", señala.

Los tipos de criptomonedas

Entre las criptomonedas más consolidadas, el bitcoin cuesta cerca de 396.000 bolivianos por unidad (unos 57 mil dólares), mientras que el ether está alrededor de 21.000 bolivianos (unos 3.000 dólares).

Bolivia atraviesa por una escasez de dólares, lo que complica a sus ciudadanos realizar varias transacciones en el exterior. Es por ello que según los analistas, levantar la prohibición del uso de las criptomonedas puede resultar una alternativa para los usuarios.

Como primera medida, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) controlará las entidades de intermediación financiera en lo relativo a los medios que proporcionen para la adquisición de activos virtuales.

Paralelamente, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aplicará medidas preventivas para evitar que las transacciones con activos virtuales sean utilizadas por organizaciones criminales.

Las criptomonedas son recursos digitales con valor económico. "Su naturaleza desmaterializada no impide que tengan un valor real", detalla en un nota explicativa el BCB.

Asimismo, el Banco Central señala que estos activos digitales están cambiando las transacciones económicas, facilitando intercambios "más rápidos, seguros y sin la necesidad de intermediarios".

Educación en activos virtuales

El BCB ha anunciado un Plan de Educación Económica y Financiera para enseñar sobre los aspectos conceptuales y los riesgos sobre los activos virtuales, "con el fin de promover un mayor conocimiento y uso informado de la población".

La compra de estás divisas electrónicas se puede realizar desde Bolivia a través de páginas web autorizadas, como casas de cambio virtuales, explica el economista Gonzalo Chávez.

Una de las más conocidas es Binance, pero existen también otras más pequeñas con un cobro de comisiones menores.

“Actualmente se puede comprar o vender criptomonedas a través de distintas entidades bancarias nacionales como el Banco Unión, el Banco Nacional de Bolivia y otros”, agrega el experto.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero también brindará educación para que los ciudadanos conozcan aspectos inherentes al uso de los activos virtuales.

Si bien el Banco Central de Bolivia levantó la prohibición del usos los criptoactivos, la única moneda de curso legal en el país andino es el boliviano, recalca la entidad emisora.

"Un activo virtual no es una moneda de curso legal, no es efectivo y no existe obligación, por parte de la población, para recibirlo como medio de pago", puntualiza.

Y advirtió de que "los riesgos inherentes al uso y comercialización de los mismos serán asumidos por los usuarios de dichos activos".

La tecnología que sustenta a las criptomonedas, llamada "blockchain" (cadena de bloques) es una base de datos descentralizada que se ubica en más de un servidor, detalla el BCB.

"Cada transacción tiene su propia huella digital y se almacena al mismo tiempo en cada servidor", agrega el BCB.

Los encargados de validar las transacciones que tienen lugar en la base de datos son los denominados "mineros", que son individuos o entidades que utilizan potentes ordenadores para resolver problemas matemáticos complejos, concluye la nota informativa del Banco Central.

