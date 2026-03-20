Zorzal concretó su tercera adquisición de una tecnológica y prepara su segunda emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo

Zorzal completó la adquisición del 20,49% del paquete accionario de Security Advisor , compra que había sido pactada en octubre pasado.

Con esta adquisición, el vehículo de inversión colectiva estructurado por Capital Oriental c ompletó la inversión de su capital inicial de US$ 5,6 millones en participaciones minoritarias en tres empresas: tiene el 18,75% de Spotter, el 15,3% de Arkano y ahora el 20,49% de Security Advisor.

Cumplida esta primera etapa, la sociedad de inversión que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo, se propone aumentar su capital para continuar su plan de negocios de construir un portafolio de participaciones en empresas de tecnología uruguayas .

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Para lograrlo emitirá nuevas acciones por hasta US$ 10,5 millones , en el marco del régimen de oferta pública en Régimen Simplificado, recientemente implementado por el BCU, para promover el desarrollo del mercado de capitales.

Ciberseguridad, el core de negocio de la última adquisición de Zorzal

Security Advisor es una empresa de tecnología uruguaya con presencia en Uruguay, Argentina, Chile y México que se dedica hace dos décadas a brindar soluciones en ciberseguridad, combinando productos de terceros y personal altamente calificado.

Se trata de una empresa líder en el rubro en Uruguay con importantes clientes en el sector financiero, telecomunicaciones y gobierno, además de operaciones en la región con fuerte crecimiento dada la demanda por este tipo de servicios, ante los riesgos de ciberseguridad presentes en todas las organizaciones.

Tras el anuncio de la adquisición el director y fundador de Security Advisor, Leonardo Berro señaló: “La incorporación de Zorzal como socio, supone para nosotros un reconocimiento y a la vez un compromiso”.

En esta línea, sostuvo que tener un socio institucional representa una validación de su modelo de negocios, y también una mayor responsabilidad en cuidar aspectos de gobierno corporativo y procesos. “Nos dará un mejor posicionamiento institucional frente a todos nuestros stakeholders”, concluyó.

En tanto, Jaime Miller, Socio Director de Capital Oriental y gestor de Zorzal aseveró que su inversión en Security Advisor les permite participar en un mercado con mucha demanda como son los servicios de ciberseguridad, de la mano de un actor muy relevante y consolidado en Uruguay, pero con subsidiarias operativas en Chile, Argentina y México, que ofrecen oportunidades de crecimiento. “La conformación de la holding en la que participará Zorzal, permite a Security Advisor capturar las eficiencias de operar con recursos de distintos países, lo cual contribuye a que la valorización de la empresa sea mayor que la suma de las partes”, remarcó Miller.

La operación y los planes de Zorzal Inversiones Tecnológicas

Zorzal es una sociedad abierta, regulada por el Banco Central del Uruguay (BCU) y gestionada por Capital Oriental, firma de finanzas corporativas dedicada a la estructuración de inversiones en Uruguay.

Como sociedad abierta, Zorzal cotiza el 100% de sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo, publica en forma trimestral sus estados financieros y reporte de gestión, cuenta con un Síndico e informe de Revisión Limitada por auditores independientes. Zorzal tiene como objeto invertir en participaciones minoritarias de empresas de tecnología uruguayas, que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad y que puedan pagar a Zorzal un dividendo preferente. El plan de negocios prevé invertir el máximo permitido por el Régimen Simplificado (100 millones de UI) en participaciones accionarias de al menos seis empresas de tecnología uruguayas.

Zorzal es un instrumento de inversión de renta variable, cuya rentabilidad se compone de una combinación de los dividendos que, al cotizar en Bolsa, permite luego la posibilidad de comprar o vender la acción en el mercado secundario. Sus rendimientos, ya sea por dividendos o ganancias por valorización de la acción, no están alcanzados por el Impuesto a la Renta, en tanto son acciones de oferta pública. La acción de Zorzal operó en la BVM por última vez el pasado 3 de febrero, a un valor de US$ 2,51 por cada 100 acciones y pagó un anticipo de dividendos en Octubre 2025.

Ahora, con los fondos de la segunda serie, Zorzal tiene previsto ejercer opciones de compra adicionales en las tres empresas de su portafolio, por un total de US$ 1,3 millones, además de adquisiciones de participaciones en al menos tres nuevas empresas, hasta completar un portafolio total de aproximadamente USD$15 millones.