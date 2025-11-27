Dólar
Colección Sur celebró "El Pulso del Diseño" en Casa FOA Uruguay 2025

La marca uruguaya celebró una nueva edición de “El Pulso del Diseño” en Casa FOA Uruguay, reuniendo a referentes del sector para analizar tendencias y futuro del diseño

27 de noviembre 2025 - 9:39hs
Casa FOA _ Colección Sur-5-convertido-de-png-min

Por cuarto año consecutivo, Colección Sur realizó “El Pulso del Diseño”. Esta vez en el espacio 9 de Casa FOA Uruguay, diseñado por Gustavo Bono. El encuentro reafirma el compromiso de la marca con la difusión, reflexión y actualización permanente sobre el diseño.

Casa FOA _ Coleccion Sur-convertido-de-png-min

En esta edición, la experta en sociología del diseño, Gabi López, presentó el informe de tendencias de Milán +26, compartiendo una mirada estratégica sobre los movimientos estéticos, culturales, productivos y de consumo que marcarán el futuro del sector.

Casa FOA _ Coleccion Sur-4-convertido-de-png-min

El evento consistió en una reunión íntima con profesionales del rubro. La jornada comenzó con un desayuno para recibir a los invitados, seguido por la charla central, y finalizó con un recorrido guiado por la muestra de Casa FOA Uruguay.

IMG_0843-convertido-de-jpg-min

Con una convocatoria consolidada año a año, “El Pulso del Diseño” se posiciona como un espacio de encuentro, inspiración y análisis para arquitectos, diseñadores, interioristas y referentes del hábitat.

