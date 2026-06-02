Cómo ayudar este invierno: convocan a donar ropa, mantas y calefactores para familias vulnerables

Con la llegada de las bajas temperaturas, Fundación Gestionar Esperanzas lanza una nueva edición de su Campaña de Frío , una iniciativa solidaria que convoca a la comunidad a colaborar con donaciones de abrigo y aportes económicos para acompañar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante el invierno.

Bajo el mensaje “Este invierno, tu aporte puede hacer la diferencia en la vida de muchas familias”, la campaña busca reunir ropa de abrigo, bufandas, gorros, guantes, mantas, frazadas, estufas, calefactores y otros elementos esenciales para afrontar la temporada invernal. Desde la organización recuerdan que todos los artículos donados deben encontrarse limpios y en buen estado.

Las donaciones podrán acercarse a la sede de Fundación Gestionar Esperanzas Uruguay, ubicada en Ramón Massini 3192, así como también a los espacios de Distrito El Globo , en Rambla 25 de Agosto 1825, y JB Home & Office , en Constituyente 1941.

Además, quienes deseen sumarse desde cualquier lugar podrán realizar una contribución económica mediante donación online, una alternativa que permitirá fortalecer la capacidad de asistencia de la fundación y ampliar el alcance de la ayuda.

“Cada gesto solidario puede transformarse en abrigo, contención y esperanza para quienes más lo necesitan. Esta campaña busca movilizar a la comunidad para generar un impacto concreto durante uno de los momentos más difíciles del año”, señaló Santiago Garcia, Coordinador de Fundación Gestionar Esperanzas en Uruguay.

Para más información o para coordinar donaciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 094 531 755, escribir a [email protected] o ingresar a la página web.