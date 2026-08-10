Cómo es el nuevo local de BAS en 18 de Julio que transforma la experiencia de compra

BAS continúa consolidando su proceso de crecimiento con la reapertura de su tradicional local de 18 de Julio , uno de los puntos comerciales más emblemáticos de la ciudad. La nueva tienda, ubicada en el histórico Palacio Brasil , representa la tercera inauguración de la marca en lo que va del año y refleja su apuesta por seguir evolucionando, acercando una experiencia de compra más moderna, cálida y cercana a las familias uruguayas.

El nuevo espacio fue creado para que cada recorrido dentro de la tienda sea más intuitivo, cómodo e inspirador. Una distribución más fluida, una iluminación diseñada para destacar el producto y un mobiliario desarrollado especialmente para cada categoría convierten al local en un entorno donde diseño y funcionalidad trabajan al servicio de la experiencia del cliente .

La elección del Palacio Brasil también responde a la intención de integrar la historia con una mirada contemporánea. El edificio, una de las piezas arquitectónicas más representativas de la avenida 18 de Julio, aporta identidad y valor patrimonial a un espacio que busca transformarse en un nuevo punto de encuentro para quienes visitan el centro de Montevideo .

Inspirado en la idea de "sentirse como en casa" , BAS desarrolló una tienda que invita a recorrer cada ambiente con calma. Materiales nobles, iluminación cálida y espacios inspirados en situaciones cotidianas generan una atmósfera cercana, donde el producto se integra naturalmente en la vida de las personas y la compra deja de ser una simple transacción para convertirse en una experiencia.

"Bajo el concepto 'BAS para todos', reafirmamos nuestra identidad como una marca país, cercana, accesible y conectada con la vida cotidiana de los uruguayos. Apostamos al diseño nacional como pilar, desarrollando colecciones contemporáneas pensadas para el día a día, con una propuesta de calidad a precios competitivos", expresaron desde la dirección de la marca.

Este nuevo concepto forma parte de una estrategia de transformación que la compañía viene desarrollando en toda su red de tiendas. El local de Punta Carretas funcionó como espacio piloto para probar nuevas soluciones de diseño y operación, aprendizajes que hoy se materializan en esta renovada propuesta sobre la principal avenida de Montevideo.

Esta renovación forma parte de las acciones con las que BAS celebra sus primeros diez años de trayectoria, un aniversario que encuentra a la marca en pleno proceso de transformación y crecimiento.

De esta manera, BAS da un nuevo paso en la evolución de su propuesta comercial, reafirmando su compromiso con el diseño nacional y con el desarrollo de espacios que trascienden la experiencia de compra para convertirse en verdaderos puntos de encuentro con sus clientes.