Cómo es la campaña de Devoto y Devoto Express que busca abrir nuevas oportunidades educativas para niños y adolescentes

Hasta el 29 de noviembre , todos los locales de Devoto y Devoto Express serán parte de una nueva edición de su tradicional campaña solidaria a beneficio de Fundación Niños con Alas , una iniciativa que invita a los clientes a colaborar con el desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes de distintos barrios de Montevideo.

Desde hace más de 25 años, Devoto y Fundación Niños con Alas mantienen una alianza para apoyar la educación de niños y jóvenes en contextos vulnerables . Esta colaboración permite fortalecer los programas educativos de la Fundación y acompañar a los estudiantes en distintas etapas de su formación, con el objetivo de que puedan continuar sus estudios y acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

Actualmente, Fundación Niños con Alas acompaña a unos 1.500 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y cuenta con más de 5.000 egresados . Su trabajo se desarrolla junto a cinco centros educativos de Montevideo: Colegio Obra Banneux (Casavalle), Colegio Nuestra Señora de Montserrat (La Teja), Colegio Jesús Isaso (Cerro Norte), Colegio Federico Ozanam (Unión) y Obra Social y Educativa Don Bosco (Camino Maldonado).

Los recursos obtenidos durante la campaña contribuirán a dar continuidad a los programas educativos y de acompañamiento que desarrolla la Fundación, fortaleciendo el apoyo que reciben los estudiantes a lo largo de sus distintas etapas de formación.

“Esta campaña demuestra cómo la participación de muchas personas puede generar resultados significativos. Por eso nos enorgullece seguir acompañando el trabajo de Fundación Niños con Alas y ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de sumarse a una causa que tiene un impacto concreto en la vida de cientos de niños y sus familias. Cada colaboración cuenta y nos ayuda a seguir construyendo oportunidades a través de la educación”, expresó María Inés Lorenzo, encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.

Además del acompañamiento durante la educación primaria, la Fundación cuenta con un programa de apoyo liceal que permite a muchos de sus egresados continuar sus estudios en instituciones privadas, promoviendo la continuidad educativa y ampliando sus oportunidades de futuro.

“La alianza con Grupo Disco es esencial para que Fundación Niños con Alas siga transformando realidades a través de la educación. Gracias al compromiso de la empresa, su gente y sus clientes, más niños y adolescentes pueden terminar la escuela, el liceo y acceder a la Universidad. Una buena educación abre puertas y reduce desigualdades, y este apoyo hace posible seguir cumpliendo ese propósito”, señaló Álvaro Tarabal, presidente de Fundación Niños con Alas.

La iniciativa vuelve a poner en valor el compromiso de Devoto y Devoto Express con la comunidad, así como la participación de sus clientes, cuyo aporte permite sostener una propuesta solidaria que se renueva año tras año.

Compromiso con una educación de calidad

La campaña se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, particularmente con el ODS 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad y oportunidades de aprendizaje para todos.

A través de esta iniciativa, Devoto y Fundación Niños con Alas reafirman su compromiso con la educación como herramienta para reducir desigualdades y contribuir a que más niños y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y construir un futuro con mayores oportunidades.