Con 220 vuelos privados en un día el Aeropuerto de Punta del Este alcanzó su máximo histórico: sus perspectivas para la temporada

No es novedad que los vuelos privados ganan cada vez más adeptos entre los viajeros que buscan confort en sus vacaciones, pero el último mes del 2025 demostró que esta tendencia está más acentuada en Uruguay donde se registraron 220 vuelos en un día en el Aeropuerto Internacional de Punta del Este. A eso se sumaron los 170 vuelos del día siguiente que hicieron que en dos días se alcanzaran casi los 400 vuelos operados .

Se trata de un récord histórico para la exclusiva terminal que se remodeló y reinauguró en 2024 y el pasado mes fue reconocida como la mejor de América Latina por los World Travel Awards.

En conversación con Café y Negocios, Damián Pera, gerente Corporativo de Aviación General de Aeropuertos Uruguay , afirmó que los vuelos de esta terminal provienen principalmente de países de la región, como Argentina -desde donde llega el 70%-, Brasil y Paraguay, “aunque también hemos recibido aeronaves desde otros lugares”, puntualizó .

“El perfil de los ocupantes corresponde en su mayoría a turistas de alto poder adquisitivo, dueños de propiedades en la zona y pasajeros que viajan por motivos recreativos o de negocios, especialmente durante la temporada”, definió Pera.

El ejecutivo aseveró que es probable que no se repita otro récord de vuelos privados durante la temporada de verano, dado que el pico de actividad se registra especialmente en la época festiva. “Luego, a pesar de que el movimiento se mantiene estable y con un buen nivel de actividad, no suele superar esos máximos y para 2026 esperamos un comportamiento similar a lo que venimos acostumbrados con las temporadas anteriores”, adelantó. En enero, puntualmente, se espera un flujo constante de operaciones y un nivel de trabajo sostenido a lo largo de todo el mes. “Si bien no se prevé un nivel de movimiento como el del 26 de diciembre, confiamos en que será continuo, acompañando la alta demanda turística”, remarcó el gerente Corporativo de Aviación General de Aeropuertos Uruguay.

Más capacidad y desafíos operativos

Este récord de vuelos se alcanzó a un año de la inauguración de la nueva Terminal de Aviación General del Aeropuerto de Punta del Este, que abrió sus puertas a fines de 2024. Además de crear sofisticados espacios, la nueva terminal triplicó su capacidad y, según Pera, fue diseñada con una mirada de largo plazo, anticipando el crecimiento futuro de la industria y dedicada a acompañar el aumento sostenido de la demanda “y absorber con eficiencia los picos propios de la temporada alta, manteniendo los niveles más elevados de servicio y seguridad durante todo el año”.

Consultado al respecto de los desafíos que impone esta operativa a tope, Pera subrayó: ”Siempre celebramos los períodos de alta demanda, aunque naturalmente implican mayores desafíos operativos. Por ejemplo, el viernes 26 uno de los principales retos fue la coordinación de los movimientos en plataforma. Con una circulación constante de aeronaves resulta fundamental la organización en el desplazamiento de los camiones de combustible para que puedan realizar sus tareas de abastecimiento”.

En este sentido, resaltó que la prioridad está en propiciar la continuidad de los servicios, garantizando los altos estándares de seguridad operacional y la atención a los viajeros.