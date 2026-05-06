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Cuando una marca decide cambiar su nombre por unos días: la apuesta de San Roque para homenajear a las madres, ayudar a otras mujeres y sortear un viaje a Francia

Por el Día de la Madre, la cadena impulsa una acción que combina creatividad, apoyo a mujeres en situación vulnerable, beneficios comerciales y premios para clientes

6 de mayo 2026 - 16:51hs
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En el marco del Día de la Madre, la cadena de farmacia y perfumería San Roque presentó una de sus campañas más conceptuales de los últimos años. Bajo el nombre “San Mamá”, la marca impulsa un gesto simbólico al ceder parte de su identidad para rendir homenaje a las madres, a quienes reconoce como figuras de cuidado, sostén y entrega cotidiana.

La iniciativa se apoya en una idea simple y clara que propone reconocer a las madres como “santas de todos los días”. Sin recurrir a idealizaciones rígidas, la campaña pone en valor una maternidad más real y cercana, destacando el rol de quienes, en lo cotidiano, resuelven, acompañan y transforman lo ordinario en algo significativo.

San Mama

Creatividad con propósito solidario

Como parte de la propuesta creativa, San Roque desarrolló una serie de piezas ilustradas inspiradas en las tradicionales estampas religiosas, donde se representan distintas facetas de la maternidad actual. Estas “estampitas” no solo funcionan como recurso visual de la campaña, sino que además tienen un fin solidario: lo recaudado por su venta será destinado a Ceprodih, organización que trabaja en apoyo a mujeres y madres en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, la empresa acompaña la campaña con una propuesta comercial alineada a la diversidad de perfiles y necesidades. El abanico de productos incluye opciones de perfumería, cosmética, tocador y dermocosmética, con el foco puesto en el bienestar y el autocuidado.

Beneficios y experiencias para celebrar

A su vez, San Roque incorporó incentivos adicionales para esta fecha. Por un lado, quienes realicen compras superiores a $2.500 podrán participar por un viaje para dos personas con estadía incluida a la localidad de San Roque, en Francia. Además, entre el 30 de abril y el 10 de mayo, las compras realizadas con tarjetas de crédito Itaú cuentan con un 25% de descuento.

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Marca San Roque Francia

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