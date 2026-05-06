Cuando una marca decide cambiar su nombre por unos días: la apuesta de San Roque para homenajear a las madres, ayudar a otras mujeres y sortear un viaje a Francia

En el marco del Día de la Madre, la cadena de farmacia y perfumería San Roque presentó una de sus campañas más conceptuales de los últimos años. Bajo el nombre “San Mamá” , la marca impulsa un gesto simbólico al ceder parte de su identidad para rendir homenaje a las madres , a quienes reconoce como figuras de cuidado, sostén y entrega cotidiana.

La iniciativa se apoya en una idea simple y clara que propone reconocer a las madres como “santas de todos los días”. Sin recurrir a idealizaciones rígidas, la campaña pone en valor una maternidad más real y cercana , destacando el rol de quienes, en lo cotidiano, resuelven, acompañan y transforman lo ordinario en algo significativo.

Como parte de la propuesta creativa, San Roque desarrolló una serie de piezas ilustradas inspiradas en las tradicionales estampas religiosas , donde se representan distintas facetas de la maternidad actual. Estas “estampitas” no solo funcionan como recurso visual de la campaña, sino que además tienen un fin solidario : lo recaudado por su venta será destinado a Ceprodih, organización que trabaja en apoyo a mujeres y madres en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, la empresa acompaña la campaña con una propuesta comercial alineada a la diversidad de perfiles y necesidades. El abanico de productos incluye opciones de perfumería, cosmética, tocador y dermocosmética, con el foco puesto en el bienestar y el autocuidado.

Beneficios y experiencias para celebrar

A su vez, San Roque incorporó incentivos adicionales para esta fecha. Por un lado, quienes realicen compras superiores a $2.500 podrán participar por un viaje para dos personas con estadía incluida a la localidad de San Roque, en Francia. Además, entre el 30 de abril y el 10 de mayo, las compras realizadas con tarjetas de crédito Itaú cuentan con un 25% de descuento.