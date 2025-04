De emigrar a Inglaterra a ser el asador de jugadores de la Premier League: la historia del uruguayo que fundó una compañía de asados en Europa

Lacassie estudió para ser chef y trabajó por más de 10 años en restaurantes de distintas culturas, así como de asador en una compañía en Inglaterra. Fue entonces cuando vio un nicho de negocio: el asado tal como lo conocía no existía en Inglaterra.

“Empecé a hacer asados entre los clientes que yo trabajaba, les pedía que me dejaran mostrarles algo diferente y empecé a notar que la gente se interesaba mucho en la manera en qué cocinaba”, repasa sobre el surgimiento de esta idea de negocio.

