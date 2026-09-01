DHL adquiere a la empresa logística nacional Aero Cargas y apuesta a Uruguay como puerta de acceso a América Latina

La empresa DHL anunció este lunes el desembarco de su operativa relacionada al transporte internacional de grandes volúmenes de carga a través de la adquisición de la firma nacional Aero Cargas.

En conferencia de prensa, Natalia Sadurskas, gerente general de Aero Cargas,Erik Meade, CEO DHL Global Forwarding para Latinoamérica y Eduardo Rodrigues, CEO PAC para DHL Global Forwarding se refirieron a los planes de la compañía en Uruguay tras el hito de haber adquirido el 100% del paquete accionario de Aero Cargas , una empresa familiar creada hace 58 años y que pasó de generación en generación hasta concretarse la venta anunciada en las últimas horas. “El fundador fue el abuelo de la persona que vende”, apuntó Sadurskas.

La concreción de este negocio permite a DHL entrar a jugar con su propia marca en una división que cubría a través de la representación de Aero Cargas . En este sentido, la compañía de origen alemán ya contaba con presencia en Uruguay por medio de su unidad de negocios dedicada a los envíos de última milla de paquetería (DHL Express).

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La firma cuenta con diferentes divisiones como la de paquetería,Supply Chain —para almacenaje y distribución—, DHL Global Forwarding, para el movimiento de carga a gran escala —que inicia operaciones en Uruguay con esta adquisición— y el correo alemán que es el origen de la compañía.

“Para nosotros es una gran oportunidad de poder entrar en el mercado uruguayo después de tener 35 años de representación a través de Aero Cargas”, destacó Meade. Desde su perspectiva, en un contexto de recomposición de las cadenas de abastecimiento globales, “Uruguay puede jugar un rol más interesante en la interrelación regional”, no solo del Mercosur, sino también para América Latina.

“Es una adquisición estratégica en un mercado estratégico”, resaltó el CEO regional a propósito de la compra de la empresa logística creada en Uruguay hace 58 años cuyos 44 empleados pasarán a integrar la plantilla de DHL.

A raíz de esta compra Uruguay pasa a formar parte de una de las subregiones de DHL en el Cono Sur, el cluster PAC que comprende Argentina, Perú, Ecuador y Chile , liderado por Eduardo Rodrigues. “Uruguay es una puerta de entrada para Sudamérica para todas las empresas de Norteamérica, de Europa, de África, que quieran entrar en la región de Latinoamérica”, subrayó Rodrigues.

La compañía logística se encuentra en expansión y con el foco en “ganar mercado más allá de crecer con la inercia de la economía”, estimó Meade. La firma da este paso atenta a una coyuntura de empresas chinas formalizando negocios en Latinoamérica y gracias a un reajuste en la cadena de abastecimiento que funciona con anclas en Latinoamérica, tanto en Brasil como en México, que integra a otros países de Centroamérica y Sudamérica.

“Hay un flujo que se está dando muy interesante en Latinoamérica, en cuanto al movimiento de materias primas y de producción”, subrayó el líder regional.

En este sentido, Sadurskas resaltó el rol de Aero Cargas- ahora DHL- en el aporte al Producto Bruto Interno. “Humildemente siempre decimos acá que contribuimos un poquito con el producto interno del país convenciendo a compañías que no pasarían nunca por Uruguay a que vengan”, destacó y enfatizó que esto será aún más potente con la espalda financiera de DHL.

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La estrategia a 2030 de DHL destaca por tener su foco en algunos puntos como healthcare (cuidado de la salud) a nivel global donde la empresa invierte en ciertos corredores logísticos con características necesarias (como control de temperatura) para el traslado de biomédicamentos.

En 2025, DHL Group anunció un plan de inversión de 2.000 millones de euros, de los cuales se prevé invertir cerca del 10% en América Latina. “Establecer una presencia directa en Montevideo nos permite destinar parte de esa inversión donde nuestros clientes del sector salud más necesitan estos servicios”, enfatizó Meade y estimó que más de US$ 1.000 millones en productos farmacéuticos se mueven anualmente a través de Uruguay, gracias a la confianza de marcas farmacéuticas globales en el país como su centro de distribución regional para América Latina. “Uruguay funciona como un hub de distribución regional clave para principios activos y productos terminados que llegan desde Europa y Norteamérica para ser reacondicionados, reempaquetados y reexportados a mercados como Brasil, Argentina, Chile y Colombia”, precisó el CEO de la división para Latinoamérica.

DHL Global Forwarding también ve oportunidades en energías limpias con una área especializada que se dedica a proyectos industriales de parques eólicos o solares, de hecho la empresa se encargó de hacer llegar a Uruguay mediante Aero Cargas los primeros molinos de viento en el cambio de matriz energética que impulsó Uruguay a partir de 2008.

En este sentido Meade resaltó que la revolución de la inteligencia artificial y su efecto en los datacenters es uno de los puntos de mayor transformación en la industria de la carga y que la exigirá al mismo punto que sucedió en la pandemia del Covid-19 con el comercio transfronterizo.

“Aquí tenemos una muy buena oficina en high tech para data centers”, sector que, reconoció, crece a doble dígito en ciertas regiones, “y Sudamérica tiene una gran expectativa de poder captar ciertos proyectos”, apuntó el referente regional.

Consultada por Café y Negocios acerca de cómo impacta en sus objetivos los conflictos en el Puerto de Montevideo, Sadurskas afirmó que “es una situación que nos preocupa mucho”. “Confiamos en que se va a destrabar lo antes posible porque de verdad hace la diferencia al país y a los importadores y exportadores, las compañías logísticas que trabajan en relación al puerto estamos necesitando que esto se solucione lo antes posible”, remarcó y destacó que están “atrás del tema” para informar a sus clientes y también de las autoridades para colaborar en lo necesario para destrabar los conflictos y optimizar la operativa.