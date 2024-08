Diego Marcone, gerente general del Sofitel Casino Carrasco: "Cuando entendes cómo funciona el mercado, la necesidad y el deseo de la gente, te va bien muy rápido"

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

Vengo de Rosario, de dos hoteles que eran el Holiday Inn y Holiday Inn Express. Trabajé 14 años para Starwood, que eran en distintos destinos, que era la marca como Sheraton, trabajé para The Luxury Collection en Buenos Aires. Después de ese período fui para IHG, que es el grupo intercontinental, donde estuve seis años en posiciones operativas y después entré al grupo Accor donde estuve cuatro años como director comercial, director en marketing y ventas para Sofitel de Cardales, donde estuve cuatro años. Ahí conocí el mundo Sofitel, tuve un breve paso como gerente general de vuelta en IHG y nuevamente estoy dentro del grupo Accor.

20240814 Entrevista a Diego Marcone, Gerente de Sofitel. IG (2).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo tomó la decisión de venir a Uruguay?, ¿qué lo motivó?

Tengo una historia familiar en Uruguay y ya había estado acá trabajando desde el año 2005 al 2009 cuando fue la apertura de Sheraton Colonia. Ese fue un proceso muy lindo, por lo cual ya conocía un poco este mercado y la verdad es que cuando como compañía te ofrecen un destino como Montevideo es una oportunidad porque es una ciudad con una idiosincrasia parecida a la nuestra, con una calidad de vida muy buena y con un montón de variables que son importantes a la hora de moverte de destino. Además la marca y el producto que me iba a tocar trabajar ya era una motivación total. Este es un hotel que cuando tomás la curva todos los días me tengo que pellizcar para decir: “yo tengo un cargo en esto”.

Es un lugar mágico que implica, como en todo lugar, un sacrificio de trabajo muy fuerte y mucha responsabilidad porque es más que un hotel.

¿Por qué es más que un hotel?

Sofitel Montevideo Casino Carrasco tiene un componente muy particular como hotelería y es que somos un hotel de tres: somos Accor como operadores, el grupo Codere como un grupo inversor que le da sentido económico a esta jugada y el edificio que es propiedad de los uruguayos, porque pertenece administrativamente a la Intendencia de Montevideo.

A mí me toca la parte de direccionar desde el operador, de manejar la parte hotelera de este negocio. Tiene distintas aristas: somos un negocio, nos sentimos un hotel y nos sentimos un lugar patrimonial. No es un edificio típico de ciudad, tiene muchos más componentes que son emocionales y que no es solo netamente de los negocios.

¿Desde el punto de vista de la propuesta de valor, porque lo que nosotros vemos acá es que hay mucho evento, está el casino y hay lugar para quedarse?

Quiero llegar a esa respuesta a través de esto que te quiero contar. Este hotel por distintas razones atravesó una pandemia cerrado, lo cual fue muy perjudicial para todos los empleados desde el punto de vista del tiempo que estuvo cerrado y también para el edificio en sí.

Y creo que ese esfuerzo de recuperar el edificio que se hizo entre el 2022-2023, llevó a que esa energía no estuviera puesta en el afuera, estuviera puesta 100% adentro. Entonces el hotel, entre la pandemia y los siguientes dos años, desapareció del mercado como presencia real.

Tengo la fortuna de tener un equipo que entendió esto súper rápido y en seis meses tenemos una realidad de hotel que es increíble, que es soñada Tengo la fortuna de tener un equipo que entendió esto súper rápido y en seis meses tenemos una realidad de hotel que es increíble, que es soñada

Claro, era muy triste pasar todos los días por la rambla y ver el hotel apagado...

Nosotros somos mucho más que ofrecer habitaciones, somos parte de una sociedad que es lo que yo siento de la hotelería. La hotelería no es abro todas las mañanas esperando que entre un huésped. Es salir, es estar con la gente, es que la gente entre en un hotel patrimonial, un hotel histórico, es hablar con los influenciadores de la ciudad, que son los que también tienen una visión de nosotros.

Cuando yo llegué me encontré con un hotel donde el ambiente laboral estaba pesado, cansado, tristón. Hubo que trabajar todo el ambiente interno hacia una visión mucho más superadora que la del día a día.

¿Cómo resultó ese proceso?

Para la cabeza de nuestro consumidor, hoy el hotel es el potencial evento de un familiar, somos el evento corporativo, somos la salida de cena, que puede ser una salida de cena o de almuerzo informal, o puede ser la noche especial del año, ya sea por un evento o porque nuestro restaurante 1921, tiene esa doble situación de almuerzo y cena: contracturado o descontracturado, depende de la temática.

Tengo la fortuna de tener un equipo que entendió esto súper rápido y en seis meses tenemos una realidad de hotel que es increíble, soñada. Estamos transitando un camino súper lindo y este 2024 para nosotros es un momento bisagra para poder pensar un 2025 o un 2026 más a largo plazo, donde nos vamos superando de lo anterior, olvidándonos de todo lo que tuvo que atravesar este hotel después de la pandemia.

20240814 Entrevista a Diego Marcone, Gerente de Sofitel. IG (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Cuáles son algunos de esos planes para el futuro?

Hoy en todas las áreas estamos apostando al crecimiento. Tenemos un spa en el cual queremos ofrecer más y que venga más gente. El spa es para todos los huéspedes pero también es abierto a la comunidad, tenemos paquetes y opciones para que quienes quieran contratar un spa day puedan venir. Hace poco relanzamos algo que era una promesa para mí, que era volver a tener socios y en el futuro tener de vuelta un grupo de personas que nos ven así como alguien que va a un gimnasio. Ven que pueden acceder a hotel de forma más exclusiva porque es para un grupo más reducido, con beneficios en la parte gastronómica, en las habitaciones, en eventos, etc.

¿Cuántas habitaciones tienen disponibles hoy?

El hotel tiene hoy el 100% del inventario funcionando, son 116 habitaciones, estamos con algunos proyectos.

¿Alguno que se pueda adelantar?

Lo que puedo contar es que en breve vamos a estar lanzando una especie de área como de club lounge, un área VIP, una especie de co-working o de espacio para que los huéspedes, en principio, que estén en categorías de suite, tengan un acceso especial a un área donde puedan encontrarse con un servicio de cafetería y un ámbito de trabajo separado del funcionamiento normal del hotel.

No es el bar, no es el restaurante, es un lugar donde pueden ir tranquilos a trabajar, tomarse su propio café, es self service (autoservicio), pero con un servicio como de lounge de aeropuerto.

¿Esa idea surgió a partir de una necesidad?

Lo vi de dos formas. Por un lado, surgió con una situación casual que fue la necesidad de hacerle una actualización a una habitación. Este hotel tiene una característica muy particular y es que tiene dos suites presidenciales, es decir, dos habitaciones que son del tamaño casi de la planta del hotel. Por lo cual son varios cientos de metros cuadrados de una misma suite. Era la posibilidad de dividir la parte del cuarto y el baño principal de otros baños y el living. Eso me daba la posibilidad de tener una suite muy bonita para ofrecer pero un living a veces desaprovechado, de muchos metros cuadrados.

Cuando lo dividimos, la verdad es que fue bien recibida por el huésped. Empezamos a darnos cuenta de que el cliente corporativo que viene a la ciudad, tiene la necesidad de invitar a una persona con la cual tiene que reunirse en un ámbito más privado, que no sea estrictamente una sala de reunión. Puede ser en un ambiente relajado, donde esté cómodo y no esté con otra mesa al lado que está en otro contexto.

Esto en principio no tiene un costo adicional, está pensado para quienes pagan suite, veremos si evoluciona positivamente y se puede trasladar con un costo básico a otros huéspedes.

¿Cuál es la apuesta gastronómica?

La parte gastronómica, tanto el equipo en general de la cocina como el del restaurante, está en un momento muy creativo. Nuestro chef, Maximiliano Matsumoto es muy querido en el medio, muy profesional y eso es una conjunción difícil de encontrar. Es un lujo tenerlo en el Sofitel. Todo el tiempo invita a colegas de otros países para compartir la cocina, eso nos está funcionando muy bien, siempre estamos llenos.

Además del chef, tenemos a nuestro sommelier, Guillermo Jackson, que también es un referente en el mercado. Tiene sus propias acciones, hace maridajes en conjunto con Maximiliano donde el protagonista es Guillermo con una adaptación de los menús a estos vinos que se presentan. Estamos trabajando mucho con bodegas de Uruguay para sus líneas de vinos y generar estas acciones. También esas acciones, se dan muchas veces a principio de mes, las otras se dan a fines de mes y nos está pasando que el público nos obliga a seguir porque van pidiendo más y hay gente que se va quedando afuera, que quiere venir al siguiente y así.

20240814 Entrevista a Diego Marcone, Gerente de Sofitel. IG (1).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo convive el hotel con el barrio?

Mi objetivo número uno cuando llegué al hotel era cómo hago para abrir el hotel a mi comunidad que no solamente es Montevideo, sino que era Carrasco. Y Carrasco nos fue aceptando nuevamente, porque el hotel ya había sido aceptado pero después con este bajón es como que el hotel volvió a polarizarse. Lo que tiene de positivo, por lo menos el mercado de Montevideo, es que es un mercado que cuando hacés las cosas mal, se entera muy rápido y cuando lo hacés bien, se entera muy rápido también. Entonces mientras hacés las cosas bien, mientras entendés cómo funciona el mercado, la necesidad y el deseo de la gente, te va bien muy rápido.

Creo que eso está funcionando. Hoy el público que tenemos en el 90% de estas acciones no son los turistas que vienen por una, dos, tres noches. Es la gente de la comunidad, es la gente de Carrasco, la gente del centro.

Hablaba de la comunidad, ¿cómo la escucha?, ¿conversa con las personas que vienen?, ¿cómo se va nutriendo de eso para poder aplicarlo y devolverlo?

Lo que hicimos es empezar a mostrar que estábamos interesados en lo que es Carrasco per se. Cuando empezamos a tomar contacto con los comerciantes de la zona que de pronto se acercaron a tomar un café y me contaban cómo se relacionaban antes, qué cosas le gustaban más, cuáles menos, entonces uno va escuchando esas pequeñas cositas y se va armando una idea de qué quisiéramos nosotros como comunidad, qué nos gustaría y que se adapta también a mi forma de ser.

El movimiento del hotel se ve desde afuera, se nota distinto...

Esto lo digo como Diego, y no por mi cargo, pero uno no puede dedicarse a algo que no tiene amor por eso. Si no sentís amor por los grupos, por la gente con la que trabajás, es muy difícil construir algo positivo. Es muy difícil ir a trabajar a un lugar que no te gusta. Por eso cada idea que se nos ocurre es para que el hotel esté más lindo o es para que la gente esté mejor.

Siempre estamos atentos a lo que nos dicen, a cómo nos ven, qué expectativa tenían de nosotros y cuál es la que estamos dando. Entonces es como que estás todo el tiempo ajustando indicadores de expectativa versus realidad. No es que se ve más gente, te puedo confirmar con números que tenemos un 30% más de visitantes que el año pasado, sin mencionar la parte de gastronomía, ahí es muchísimo más.