DIRECTV Flex: el nuevo plan que permite cambiar de plataforma de streaming todos los meses por el mismo precio

DIRECTV presenta “ DIRECTV Flex ” y se convierte en la primera compañía de la industria del entretenimiento de Uruguay en presentar una propuesta que integra, bajo una misma suscripción, lo mejor de la televisión satelital en vivo y lo mejor del streaming bajo un esquema flexible que permite a los usuarios configurar su plan según sus preferencias .

El producto ofrece una grilla de más de 20 canales de TV en vivo , que incluye los principales canales nacionales de Uruguay . A ello se suman los Premium fijos: las plataformas de streaming DGO y Prime Video , junto con el conjunto de canales de DSPORTS , la señal deportiva líder en la región. Este núcleo de contenido fijo asegura a los suscriptores acceso permanente a producciones de entretenimiento, cine, series y cobertura deportiva de primer nivel.

El principal diferencial del producto son los denominados Premium “Flex” : HBO Max, Paramount+, Universal+, HOTPACK PLUS y VIX PREMIUM . A diferencia del esquema de contratación tradicional, DIRECTV Flex habilita a los usuarios a rotar estas plataformas una vez por mes calendario, manteniendo el precio del plan . Esto permite ajustar la contratación al contenido que el usuario prioriza consumir en cada período, optimizando el gasto sin resignar variedad de oferta .

Adicionalmente, DIRECTV Flex contempla la posibilidad de contratar Premium a la carta , como DSPORTS Uruguay Premium, Disney+ Premium, TV Globo y Sony , entre otros, para aquellos usuarios que deseen ampliar su experiencia con contenido adicional.

Una alternativa para centralizar suscripciones y gastos

El lanzamiento responde a una tendencia consolidada en los hábitos de consumo de contenidos: la demanda de los usuarios por acceder a televisión tradicional y streaming de forma unificada, sin necesidad de gestionar múltiples suscripciones y facturas por separado. Con DIRECTV Flex, DIRECTV avanza hacia un esquema más flexible, adaptado a las preferencias individuales de cada suscriptor.

La nueva propuesta supone también una oportunidad para optimizar el gasto en entretenimiento porque, por ejemplo, la contratación de DIRECTV Flex junto con el fútbol uruguayo representa un ahorro del 48% respecto de contratar las mismas aplicaciones de forma independiente.

El nuevo producto cuenta con dos modalidades: una que incluye 1 Premium Flex a elección, y otra que incluye 2 Premium Flex a elección, ambas con la posibilidad de rotar las plataformas seleccionadas mensualmente.

Paso a paso: cómo acceder a DIRECTV Flex

Los interesados en suscribirse a DIRECTV Flex deberán acceder a la web oficial donde encontrarán las distintas opciones de planes, con detalles de costos y servicios.