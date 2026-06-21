El boom de los tratamientos estéticos: quiénes los prefieren, qué buscan y cuánto gastan los uruguayos

En los últimos años la estética facial y corporal ha experimentado un crecimiento sostenido en el país , con un marcado aumento tanto de la demanda como de la oferta.

Los tratamientos se volvieron más accesibles, aumentó la participación masculina y la búsqueda de bienestar integral comenzó a ganar terreno frente a los enfoques centrados exclusivamente en la apariencia . A esto se suman nuevas tendencias, como la preferencia por resultados naturales, los tratamientos preventivos y una mayor preocupación por la salud integral.

En este escenario, Café y Negocios conversó con tres referentes que llevan décadas de trayectoria en el sector en Uruguay para conocer cómo evolucionó este mercado y cuáles son las tendencias que marcarán su futuro.

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“ La estética dejó de ser reservada para unos pocos y pasó a formar parte de los hábitos de bienestar de las personas. A eso se suman los avances tecnológicos y una mayor accesibilidad en las formas de pago”, explicó Manon Guerrero, licenciada en enfermería, cosmetóloga y fundadora de Manon Clínica Estética, un centro especializado en tratamientos faciales y corporales ubicado en Carrasco.

Para la especialista Mónica Morales esto se debe a que hoy existe también otra valoración del cuidado de la piel, lo que hace que la gente ya no se centre tanto en los precios, sino que entiende estos tratamientos desde una perspectiva de salud. Morales es cosmiatra funcional, cosmetóloga, esteticista dermato corporal, y actualmente dirige Odonata, un spa urbano que se fusionó con Sigma y ofrece una propuesta de salud estética integrativa que abarca tratamientos capilares, faciales y corporales.

Por su parte, las especialistas María José y María Noel Guecaimburú, directoras de Privilege Medicina Estética, señalaron que la expansión del sector también está vinculada al auge de las redes sociales y un mayor acceso a la información. La clínica, una de las primeras de medicina estética avanzada del país, fue fundada en 1995, cuenta con sedes en Carrasco y Pocitos y se especializa en resultados naturales, evaluación personalizada y acompañamiento profesional.

“Internet, las redes sociales y la globalización hacen que hoy las personas accedan a muchísima información. Muchas veces vienen buscando lo que se hizo determinada actriz o figura pública”, explicaron.

Las especialistas también coinciden en que la edad de quienes consultan se ha ampliado considerablemente. Si en los inicios la demanda estaba concentrada en personas mayores, hoy cada vez más jóvenes comienzan a interesarse por tratamientos preventivos. “Desde los 25 años ya empiezan a consultar y a buscar cómo prevenir”, señalaron desde Privilege.

En Odonata, por ejemplo, señalaron que trabajan con frecuencia con adolescentes y quinceañeras que consultan por problemas de acné.

A esto se suma además una ampliación progresiva del público masculino.

Según estiman las especialistas consultadas, los hombres representan actualmente alrededor del 15% de los clientes de los centros estéticos.

“Los hombres se animan más. Antes venían escondidos porque los traían sus novias a hacerse una limpieza de cutis y no querían que nadie lo supiera. Hoy vienen por iniciativa propia y se realizan distintos tratamientos”, relataron desde Privilege.

La demanda masculina, detallaron desde el sector, va mucho más allá de los tratamientos para la caída del cabello e incluye desde jóvenes con acné hasta procedimientos de medicina estética, como botox y rellenos en hombres de mediana edad y adultos mayores, en un público que suele preferir cambios graduales y tratamientos simples.

Las especialistas consultadas coincidieron también en que ha aumentado la demanda de tratamientos mínimamente invasivos y que, en comparación con décadas anteriores, la estética es hoy mucho más accesible. También señalan que cambiaron los hábitos de consumo, ya que mientras antes la demanda de tratamientos corporales se concentraba en primavera y los faciales en invierno, hoy está más distribuida, ya que la gente viaja y mantiene sus cuidados durante todo el año.

Además, observan un crecimiento de todo lo vinculado al bienestar y sostuvieron que la gente joven hoy compra salud, con un aumento del interés por el gimnasio, la nutrición y también la estética.

Qué buscan y cuánto gastan los uruguayos hoy

Lejos de los pómulos marcados, los labios excesivos y las frentes completamente lisas que caracterizaron otras épocas, hoy los uruguayos buscan resultados más naturales. Las especialistas consultadas coinciden en que la tendencia actual apunta a verse mejor pero con intervenciones que se vean naturales y que les permitan recuperar su vida cotidiana rápidamente.

"La tendencia es a estar bien, pero que se note lo menos posible", resumieron desde Privilege.

En ese contexto, ha crecido con fuerza la bioestimulación, una técnica que activa los mecanismos naturales de regeneración celular del propio cuerpo.

Otros de los tratamientos más demandados, señalaron desde Manon, son aquellos orientados a mejorar la calidad de la piel, estimular la producción de colágeno y prevenir los signos del envejecimiento. También existe un creciente interés por los tratamientos regenerativos.

Por su parte, desde Odonata señalaron que la demanda está cada vez más enfocada en la prevención, la regeneración y la personalización de los tratamientos. Según explicaron, los clientes muestran una preocupación creciente por el cuidado integral del cuerpo, una tendencia que se refleja tanto en los tratamientos faciales y corporales como en la demanda de servicios vinculados al bienestar, como masajes spa y piedras calientes.

En cuanto a los costos, las referentes coinciden en que existe una amplia variedad de opciones según el tratamiento, los productos utilizados, la tecnología involucrada, la zona a tratar y la cantidad de sesiones requeridas, pero estos pueden comenzar en los $ 2.000 para tratamientos básicos como una limpieza facial o una mesoterapia, hasta procedimientos de medicina estética que superan los $ 40.000.

El futuro del sector según sus protagonistas

Las referentes del sector coinciden en que el futuro de la estética apunta hacia un abordaje cada vez más integral, una tendencia que ya comienza a verse en la actualidad.

"La estética del futuro no intenta transformar a las personas, busca lo mejor en cada etapa de la vida. La gran tendencia va a ser acompañar a las personas a envejecer de manera saludable", sostuvo Guerrero.

A esta evolución, agregó la fundadora de Manon Clínica Estética, se suman herramientas como el diagnóstico personalizado apoyado en tecnología, la medicina regenerativa y un énfasis en el componente humano de la atención.

Además, según explicó la fundadora de Odonata, actualmente se está viendo un aumento de patologías asociadas al estrés, que se reflejan en afecciones como la rosácea, la sensibilidad cutánea, el acné y el envejecimiento prematuro. En ese contexto, empiezan a ser más relevantes las emociones y la neurocosmética, una disciplina que fusiona dermatología y neurociencia para estudiar el denominado "eje piel-cerebro".

Desde Privilege, en tanto, entienden que la inteligencia artificial, la genética y las técnicas vinculadas a células madre tendrán un papel cada vez más relevante en el desarrollo del sector. "Estamos incursionando en técnicas y productos orientados a mejorar la calidad de vida y la longevidad con salud. La apuesta es que todos los órganos estén bien, no solo la piel", señalaron.