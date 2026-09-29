El desafío de las empresas después de transformar su tecnología y cómo Deloitte busca resolverlo

La modernización de las plataformas empresariales se ha convertido en una prioridad para las organizaciones que buscan responder con mayor agilidad a las demandas del negocio, incorporar nuevas capacidades digitales y generar valor de manera sostenida. Sin embargo, avanzar en estos procesos sin afectar la continuidad y estabilidad de las operaciones sigue siendo uno de los principales desafíos para los líderes de negocio y tecnología.

Para acompañar ese proceso, Deloitte ofrece Oracle Operate to Transform , una propuesta integral diseñada para ayudar a las organizaciones a operar, modernizar y evolucionar sus plataformas empresariales a través de una estrategia conectada de largo plazo.

La propuesta combina tres etapas complementarias que acompañan todo el recorrido de transformación: la gestión y optimización de entornos heredados, la modernización e implementación de soluciones en la nube y la evolución continua posterior a la transformación, con foco en la generación sostenida de valor para el negocio.

"Las organizaciones líderes no ven la tecnología como un proyecto con fecha de cierre, sino como una capacidad en constante evolución. Con Oracle Operate to Transform acompañamos ese recorrido, impulsando mejoras continuas que aceleran el crecimiento y la innovación", menciona Alan Berman, Socio Líder Oracle Cono Sur.

A diferencia de los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en la implementación tecnológica, Oracle Operate to Transform busca abordar la transformación como un proceso continuo, ayudando a las organizaciones a equilibrar las necesidades del presente mientras construyen las capacidades que impulsarán su crecimiento futuro.

Capacidades para reducir la complejidad

A través de esta propuesta, Deloitte pone a disposición capacidades especializadas en transformación empresarial, tecnología, ciberseguridad, automatización, analítica y servicios gestionados, permitiendo que las organizaciones reduzcan la complejidad de sus iniciativas de modernización y aceleren la obtención de beneficios.

Entre los principales desafíos que ayuda a abordar se encuentran la optimización de recursos para proyectos de transformación, la gestión del cambio organizacional, la incorporación de capacidades especializadas, la modernización de procesos críticos y la necesidad de evolucionar continuamente en un entorno de negocios cada vez más exigente.

"El verdadero valor de una transformación no se captura el día del go-live, sino en cómo la plataforma evoluciona y genera valor cada día. Con Oracle Operate to Transform acompañamos a las organizaciones más allá de la implementación, asegurando una evolución continua de sus capacidades tecnológicas para que puedan enfocarse en acelerar su negocio", dice Fernanda Velázquez, Socia Líder Operate Cono Sur.

Del proyecto tecnológico a una capacidad permanente

A medida que las organizaciones buscan generar mayor eficiencia, resiliencia y capacidad de adaptación, la transformación tecnológica deja de ser un proyecto puntual para convertirse en una capacidad permanente. En ese contexto, Oracle Operate to Transform ofrece una visión integrada que conecta operación, transformación e innovación continua para ayudar a las empresas a capturar más valor de sus inversiones tecnológicas y fortalecer su preparación para el futuro.