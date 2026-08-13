El emprendedor serial uruguayo que creó Woow, escaló Sinergia y vuelve al ruedo con una nueva startup enfocada en la salud

"No se trata de vivir 100 años, sino la máxima cantidad de años disfrutables, saludables", define Martín Larre en entrevista con Radar IA de El Observador.

Larre se zambulló en el mundo de la biotecnología, donde la salud y la tecnología se encuentran, para crear un producto innovador y con un propósito claro: ayudar a la longevidad.

Larre que puede definirse como un emprendedor serial por su pasado como fundador de Woow, lider de Sinergia y referente de Grin, no llega por primera vez a la biotecnología. En 2003 emprendió en salud en conjunto con dos científicas argentinas con Future Biome, una startup dedicada a desarrollar fibras prebióticas de precisión para el beneficio de la salud intestinal.

El nuevo director del Centro Nacional de IA se reunió con el ecosistema emprendedor y adelantó el papel que tendrá en este sector

"Después de una cierta edad los suplementos- como Omega 3 o vitaminas- nos sirven para estar equilibrados en nuestros biomarcadores, en algunos que podemos tener mal, antes de que eso termine en una enfermedad", apunta Larre.

Este enfoque que tiene una fuerte impronta de medicina preventiva impulsó al emprendedor a ingresar a ese nicho de mercado cuando percibió la tendencia de las personas a seguir recomendaciones de influencer o amigos para suplementarse. "Mucha gente consulta a su médico, pero la mayoría los compraba de una manera que no estaba relacionada con sus necesidades, su cuerpo o su biología", indica el emprendedor que decidió innovar ofreciendo suplementos que se elaboren a partir de un estudio de sangre de la persona.

"El enfoque es el de tomar lo que tu cuerpo necesita", resalta Larre y en el mismo sentido sostiene que los suplementos no necesariamente son "para toda la vida", sino que pueden consumirse en una etapa y luego cambiar en función de las variaciones del organismo.

En la práctica, el interesado debe completar un cuestionario sobre sus hábitos y otro con sus objetivos (como descenso de peso o alto rendimiento deportivo). A continuación, se carga en la plataforma un exámen de sangre en pdf que tenga menos de tres meses de antigüedad. Ese será el punto de partida para que la plataforma analice 20 biomarcadores con médicos e IA y haga la recomendación individualizada.

"Con Vitaleo no pretendo que venga alguien a pagar lo que no pagaba, sino que pague mejor", afirma y destaca que la composición de los suplementos también es fundamental. "Yo no tengo una fábrica de suplementos pero si sé cuáles son los mejores distribuidores y su validación clínica", remarca el emprendedor. Estas validaciones le permiten comprobar que el suplemento tuvo efecto positivo en la salud de quienes lo ingirieron.

¿Cuándo es un buen momento para pensar en longevidad? "Esto está asociado a llegar bien a la última etapa de la vida pero para lograrlo hay que empezar antes", destaca Larre que al día de hoy toma tres suplementos y comenzó a consumirlos a partir de los 40 años cuando un biomarcador no le dio el resultado ideal.

En la actualidad, Larre ve que hay personas de 35 años, sobre todo mujeres, que son las más receptivas a la industria y gastan entre US$70 y US$ 160 por mes en Uruguay y Argentina.

Vitaleo se encuentra en su fase piloto con pruebas en Uruguay y Argentina financiadas con fondos propios. Con miras de salir al mercado y comenzar su expansión internacional, la startup proyecta captar una ronda de inversión pre-seed de US$ 250.000. "Estamos en contacto con algunos fondos pequeños que están más enfocados en longevidad y algunos inversores ángeles interesados en salud". Con estos inversores de Argentina, Chile y Uruguay se trabaja para recaudar el capital en 2026 y poder lanzar en 2027, en principio, en ambas márgenes del Río de la Plata.

El mercado de los suplementos

El mercado de suplementos en Estados Unidos genera ventas anuales de aproximadamente US$ 70.000 millones de dólares, según proyecciones de firmas especializadas como Nutrition Business Journal y Precedence Research.

Según la última Encuesta al Consumidor sobre Suplementos Dietéticos del Consejo para una Nutrición Responsable (CRN, por sus siglas en inglés), el 75% de los adultos norteamericanos consumen suplementos. Las más populares son las vitaminas y minerales. En este sentido el estudio apunta que el 74% de todos los adultos estadounidenses toma alguna vitamina (siendo las multivitaminas, la Vitamina D, la Vitamina C y el Zinc las más habituales).