La pionera en IA Tryolabs anunció su venta a la empresa uruguaya Qubika

La empresa uruguaya Qubika, referente en servicios de datos e IA para empresas, anunció la adquisición de la firma de inteligencia artificial Tryolabs para expandir sus capacidades de IA empresarial.

Qubika se creó en 2023 cuando el fondo estadounidense Recognize fusionó a las tecnológicas uruguayas Moove-It y December Labs , y ahora suma un nuevo hito en su historia.

La pionera Tryolabs fue fundada en 2009 por Martín Alcalá Rubí- también cofundador de la startup Zapia-, Raúl Garreta y Ernesto Rodríguez Di Paolo y se especializó en sistemas de IA en para compañías de alto impacto (Fortune 500) y startups de fuerte crecimiento.

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A raíz de esta adquisición, el CEO de Tryolabs, Alan Descoins, pasará a ocupar el rol de Chief AI Officer en Qubika. El reconocido ejecutivo conformó el año pasado la lista TIME 100 AI posicionándose entre las personas más influyentes de la inteligencia artificial a nivel mundial.

En la comunicación las empresas destacan que esta adquisición tiene como objetivo fortalecer las capacidades de IA aplicada de Qubika y aportar talento y liderazgo especializado en IA a la compañía “impulsando su estrategia de ayudar a las organizaciones a evolucionar de nativas digitales a nativas en IA”.

En plena expansión, Qubika suma además el antecedente de haber adquirido la firma de ciberseguridad Nitra Security y el lanzamiento QBricks (un acelerador empresarial para el desarrollo de agentes de IA). Además, la compañía obtuvo el estatus de Socio Gold de Databricks.

“Tryolabs también aporta una profunda experiencia en Google Cloud y Gemini Enterprise, ampliando la capacidad de Qubika para entregar soluciones de IA en las principales nubes y ecosistemas de modelos”, indica el comunicado.

"Tryolabs estaba construyendo sistemas reales de IA/ML mucho antes de que la IA se convirtiera en una prioridad directiva. Unir su profundidad con nuestra escala les da a nuestros clientes algo único: talento en IA de nivel de investigación respaldado por entregas de alcance empresarial”, afirma el CEO de Qubika, Ariel Ludueña, en el anuncio.

“Qubika y Tryolabs comparten el mismo ADN de ingeniería, la misma pasión por la calidad y orígenes muy similares. Unir fuerzas nos permite llevar 16 años de oficio en IA aplicada a escala empresarial y crear un impacto real para muchos más clientes de los que podríamos por nuestra cuenta. Siempre nos hemos enfocado en la inteligencia, y ahora podemos construir todo a su alrededor. También estamos comprometidos a mantener a nuestro equipo, y a nuestros clientes, en el centro de lo que viene”, apunta Descoins, CEO de Tryolabs y Chief AI Officer en Qubika.

Desde la compañía informaron los clientes de ambas empresas obtendrán acceso a un conjunto más amplio de capacidades combinadas. “Los clientes de Qubika ganan una especialización más profunda en aprendizaje automático, visión por computadora e IA en el borde. Los clientes de Tryolabs obtienen la escala de una organización de ingeniería de aproximadamente 1.100 personas y servicios ampliados a lo largo del ciclo de vida del producto y la ingeniería”, finaliza el comunicado.