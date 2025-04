El futuro de la construcción, la "apatía" de los uruguayos y la falta de planificación del Estado: la visión de Alejandro Ruibal

Además, destacó que la construcción tiene un efecto multiplicador en el empleo, tanto directo como indirecto. "Estamos hablando de más de 200.000 personas que andan alrededor del sector de la construcción", señaló el empresario, refiriéndose a los empleos derivados de la actividad que afectan a una amplia gama de sectores económicos.

"Levantemos la vara de Montevideo, es una ciudad espectacular y no hay proyectos"

El empresario lamentó las propuestas que están realizando los candidatos a la Intendencia de Montevideo y cuestionó que no haya iniciativas de transformación urbana que realmente impacten en el desarrollo económico del país.

"¿Qué cambio nos están ofreciendo a los montevideanos? ¿Han visto alguna campaña (electoral) más chata que la de la Intendencia de Montevideo? ¿De qué proyecto se está hablando? Nos están diciendo que van a lavar las veredas y van a levantar las bolsas de basura que son cosas que si no las hacen nos tenemos que matar. ¿Qué cambio nos están ofreciendo en Montevideo para motivar a a los jóvenes a vivir acá, a que tengan hijos? Vamos a darle un poco de alegría a Montevideo, vamos a levantar un poco la la vara. Es una ciudad espectacular y no hay proyectos", criticó.

Vivienda promovida: un motor de desarrollo "que no debería tener cambios"

Otro tema clave en la exposición fue el sistema de promoción de la vivienda, un régimen de incentivos que, según Ruibal, ha sido un motor importante para el crecimiento del sector en los últimos años.

El presidente de la Cámara de la Construcción se mostró enfático en que no se deberían realizar cambios en el sistema sin un análisis profundo. "No se debería tocar nada del sistema de promoción de vivienda promovida, capaz que solo analizar un poco las zonas. No tocaría más nada porque cuadro que gana no se toca. Eso hay que mantenerlo", aseguró.

En ese sentido, Ruibal subrayó que la estabilidad es fundamental para el sector y que cambiar políticas que han funcionado podría tener efectos adversos para el sector privado.

"Si no tenés crecimiento, no hay nada que repartir"

Ruibal también se refirió a la necesidad de un enfoque renovado en el crecimiento económico del país. "Todos deberíamos estar hablando qué hay que hacer para que Uruguay crezca más: gobierno, empresas, sindicatos, academia, todos", remarcó.

Sobre ese punto, resaltó la importancia de las inversiones, tanto públicas como privadas y dijo que el gobierno tiene un rol fundamental en crear las condiciones necesarias para que la inversión fluya hacia el país.

"Uruguay necesita más o menos del orden de un 20% del Producto Interno Bruto en inversión. ¿Y esa inversión de dónde viene? Del sector público y del sector privado. Hay que generar condiciones para que venga la inversión. Cuando eso pase y cuando generemos crecimiento, ahí después podemos hacer montones de otras cosas. Podemos aplicarle más energía al diálogo social, podemos hacer un montón de cosas. Si no tenés crecimiento, no hay nada. Ahí nacen los hipercreativos a ver cómo nos van a sacar una moneda más de cada bolsillo, pero si no tenemos crecimiento no hay nada para repartir", subrayó dejando claro que sin una economía en expansión, las políticas sociales no pueden ser sostenibles.

"Dejar atrás los discursos de democracia consolidada y pensar en el futuro de Uruguay"

Por otro lado, Ruibal instó a dejar atrás los discursos repetitivos sobre la democracia consolidada y a enfocarse en lo que realmente puede hacer crecer al país. "Vamos a no hablar más de lo lindo que somos democráticos y todo. Vamos a hablar de que es un país que puede crecer. Vamos a hablar que es un país que puede romper paradigmas y que podemos atraer inversiones", indicó.

Según Ruibal, la construcción es un reflejo directo de la inversión, y solo mediante un enfoque de crecimiento y estabilidad será posible asegurar un futuro próspero para Uruguay y el sector de la construcción.

En relación con el papel del Estado en la inversión, Ruibal subrayó que, aunque el Estado es eficaz en algunos sectores, no es eficiente. "El Estado tiene que mejorar la manera de invertir, tiene que ser más eficiente, hoy no lo es", afirmó. Además, hizo hincapié en que elegir los proyectos correctos es crucial para garantizar el éxito de las inversiones en infraestructura. "Si uno no elige bien el proyecto, la persona que se va a apoyar en ese proyecto sufre las consecuencias".

Sobre ese punto, el empresario dijo que es necesario "ser inteligente" al elegir qué proyectos invertir para lograr un verdadero impacto económico. "Es como un modelo de infraestructura, en el que hay que saber elegir la capa física", explicó, refiriéndose a la infraestructura crítica, como puentes, ferrocarriles y puertos, que actúan como "hardware" para el desarrollo del país.

Ruibal también reflexionó sobre los obstáculos que enfrenta Uruguay para concretar grandes proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito de la movilidad urbana. Según él, uno de los mayores problemas del país es la falta de planificación estratégica a largo plazo, lo que hace que muchos proyectos se vean frenados o se demoren excesivamente.

"Los uruguayos, me incluyo, tenemos algunos defectos grandes y uno de ellos es que somos bastante apáticos, bastante lentos. Tenemos que contagiar un poquito más de energía, sacarnos un poco la apatía y ponernos a ver realmente los proyectos que van a impulsar el crecimiento del país", criticó Ruibal.

En ese sentido, dijo que "uno de los problemas más grandes que hay en las obras que demoran mucho en Uruguay es la falta de planificación estratégica", comentó. Además, criticó la falta de continuidad en los proyectos entre diferentes gobiernos, lo que afecta su concreción. "Acá no hay una planificación que recorra transversalmente los periodos de gobierno", señaló al subrayar la necesidad de un enfoque más allá de las campañas electorales.