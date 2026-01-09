El negocio detrás del turf: el Gran Premio Ramírez movió más de $ 60 millones en apuestas

El silencio es casi absoluto cuando suena la campana y los caballos empiezan a correr sobre la pista del Hipódromo de Maroñas . La calma se sostiene apenas unos segundos y empieza a romperse a medida que se acercan a la recta final. El murmullo crece, se vuelve grito y estalla por completo cuando el primero cruza el disco.

Todo ocurre en cuestión de segundos, pero detrás de esa escena vertiginosa, los números que se mueven alrededor de la principal fiesta hípica del país se cuentan en millones.

En la edición 2026 del Gran Premio Ramírez , según datos a los que accedió Café y Negocios, se apostaron un total de $ 63 millones en las 20 carreras disputadas.

La cifra, explicó Guido Parrella, director general de Codere en Uruguay, firma que opera el Hipódromo Nacional de Maroñas, está 5% por encima del año pasado, que ya había sido récord.

“Se trata del evento más importante para la hípica uruguaya en todo el año, y lógicamente que en el negocio del Hipódromo de Maroñas tiene un peso excluyente, más allá de que organicemos más de 1.500 carreras al año entre Maroñas y Las Piedras. En concreto, representa casi el 10% de las apuestas del año” sostuvo.

Las apuestas, que comienzan desde los $50 y pueden escalar a montos de miles de pesos según la confianza depositada en el caballo y el jockey, se realizaron en un 21% de forma presencial en el Hipódromo y en un 42% a través de canales no presenciales.

gpr11

En tanto, las agencias del interior del país y las agencias del exterior, ambas modalidades físicas y presenciales, concentraron cerca del 18% de las apuestas cada una.

En el sistema de apuestas que rige en el Hipódromo de Maroñas, el dividendo que paga cada caballo refleja el volumen apostado por el público. Por ejemplo, al momento del cierre de la principal carrera, en las apuestas Obstacle partía como amplio favorito y pagaba $1,30 por cada peso apostado, mientras que Native Extreme, quien resultó finalmente ganador, con menor respaldo, ofrecía un dividendo de $5,20. Además de poder apostar por el caballo ganador, existen otras combinaciones, como acertar el orden de los primeros tres caballos que cruzan el disco.

A lo recaudado con las apuestas, se suma además la facturación de más de 12.000 entradas, unas 1.000 más que las vendidas en la edición de 2025.

“La cifra cerrada de la recaudación por entradas aún no la tenemos disponible, y si bien es importante, no es relevante cuando se compara con el monto total de apuestas realizadas. Entendemos que es muchísima gente para el tipo de espectáculo y la fecha en la que estamos, en la que muchos están de vacaciones o fuera de Montevideo”, mencionó el ejecutivo.

Las nuevas tendencias en el mundo hípico y las claves para atraer nuevos públicos

A partir de la pandemia desde Codere fueron testigos de un quiebre en la balanza de las apuestas presenciales y digitales, con un aumento muy importante en el canal online.

“Fuimos el primer deporte en volver a la actividad, sin público. Eso aumentó de forma relevante la apuesta online y se ha mantenido con crecimiento sostenido”, mencionó Parrella.

Ahora, más allá del público cautivado por el turf que se mantiene año a año y es el principal para sostener la actividad, desde la firma apuntan a atraer nuevos públicos, innovando en distintos aspectos para acercar a la familia y al público en general, que puede valorar e interesarse por un espectáculo de calidad y protagonistas de primer nivel.

“Por ejemplo, en cuatro de las 20 carreras de este 6 de enero estuvo compitiendo en pista Frankie Dettori, un personaje con una historia increíble, considerado el jockey más importante del mundo a lo largo de las últimas décadas. Son algunas acciones que impulsamos para fortalecer la actividad y llamar la atención de más gente”, resaltó el director general de Codere.

dettori

A nivel de apuestas, adelantó, están sumando novedades como la Rueda de la Fortuna, para premiar los dividendos de los ganadores, o la incorporación de apuestas combinadas, como el Pick 5.

“Siempre estamos pensando en cómo innovar, analizamos permanentemente otros mercados, especialmente el regional, y podemos afirmar que estamos en sintonía con la oferta regional”, sostuvo.

Los resultados en la pista, la sorpresa del favorito y los millones repartidos en premios

El caballo brasileño Native Extreme fue el gran ganador en la principal carrera de la noche. Montado por Joao Moreira, quien ya había ganado el Gran Premio Carlos Pellegrini de Argentina, el caballo se ubicó segundo en gran parte de la carrera, esperando el momento para arremeter y quedarse con la victoria, cosa que sucedió en los 200 metros finales.

GPR5

A diferencia de lo ocurrido años anteriores en los que la carrera principal la corren más de una decena de caballos, en esta ocasión, solo participaron 10, debido a que el favorito Obstale, también de Brasil, parecía que ya ganaba antes de la mayor fiesta del turf nacional, cosa que finalmente no sucedió.

En relación con los premios que se distribuyen entre los propietarios, entrenadores y jockeys de los caballos ganadores, Parrella detalló que en esta edición la bolsa total acumulada alcanzó los $23 millones para las 20 carreras disputadas.

Solo la carrera principal contó con una bolsa de $ 8 millones, que se repartió de la siguiente forma: 60% para el ganador, 21% para el segundo puesto, 13% para el tercero y 6% para el cuarto.