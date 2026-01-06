Dólar
Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 y rompió las predicciones y el favoritismo de Obstacle

La carrera de 2.400 metros fue muy peleada y tuvo un final realmente espectacular con Native Extreme ganando notablemente

6 de enero 2026 - 21:10hs
Native Extreme con la monta de Joao Moreira ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas

Native Extreme con la monta de Joao Moreira ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas 

FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Native Extreme con la monta de Joao Moreira, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas

Native Extreme con la monta de Joao Moreira, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas

La 128ª edición del Gran Premio Ramírez se llevó a cabo este martes en el Hipódromo Nacional de Maroñas en la gran fiesta del turf uruguayo. El caballo brasileño Native Extreme fue el gran ganador de la noche.

A diferencia de lo que ocurre año tras año en la que corren varios caballos, en esta ocasión, solo participaron 10, debido a que el favorito Obstale, también de Brasil, parecía que ya ganaba antes de la mayor fiesta del turf nacional, cosa que finalmente no sucedió.

Montado por Joao Moreira, quien ya había ganado el Gran Premio Carlos Pellegrini de Argentina, Native Extreme, se ubicó segundo en gran parte de la carrera, esperando el momento para arremeter y quedarse con la victoria, cosa que sucedió en los 200 metros finales.

Una carrera emotiva y un final tremendo

Obstacle, el gran favorito, fue el que lideró la carrera en los primeros 1.200 metros, la que tuvo un trazado de 2.400 metros, seguido por Mucho Loco también de Brasil, aunque este por momentos lo igualó.

El jockey Martín Valle celebra el haber ganado el Gran Premio Ciudad de Montevideo presidente Jorge Batlle en Maroñas en la jornada del Gran Premio Ramírez 2026
TURF

Mirá todo el resumen, carrera tras carrera de lo que fue la gran fiesta hípica que conformó las 20 competencias para el Gran Premio Ramírez 2026

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
PEÑAROL

La decisión del Consejo de Liga sobre las sanciones que arrastran para 2026: cuándo cumplirá Washington Aguerre los dos partidos de suspensión con Peñarol

Pluto los seguía a tres cuartos cuerpos en una carrera que se hizo emocionante.

Al momento del cierre de las apuestas, el triunfo de Obstacle pagaba $ 1.30 contra $ 5,20 de Native Extreme.

Secundó al ganador, Pluto, montado por Carlos Lavor y Obstacle quedó tercero con Everton Rodrigues.

native extreme
Joao Moreira, el laureado jockey, festeja el triunfo de Native Extreme en el Gran Premio Ram&iacute;rez 2026 en el Hip&oacute;dromo de Maro&ntilde;as

Joao Moreira, el laureado jockey, festeja el triunfo de Native Extreme en el Gran Premio Ramírez 2026 en el Hipódromo de Maroñas

El triunfo de Native Extreme de Brasil terminó con una histórica supremacía de los caballos argentinos en la principal competencia turfística de Uruguay.

La hegemonía comenzó en 2022 cuando ganó Prelude Rye, en 2023 lo hizo Roundofapplause, en 2024 se impuso Ever Daddy y en 2025, El Kódigo.

El tiempo del ganador fue de 2.29.11.

El premio al triunfador lo entregó el presidente de la República, Yamandú Orsi.

