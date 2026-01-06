Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 y rompió las predicciones y el favoritismo de Obstacle
La carrera de 2.400 metros fue muy peleada y tuvo un final realmente espectacular con Native Extreme ganando notablemente
6 de enero 2026 - 21:10hs
Native Extreme con la monta de Joao Moreira ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas
Native Extreme con la monta de Joao Moreira, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas
La 128ª edición del Gran Premio Ramírez se llevó a cabo este martes en el Hipódromo Nacional de Maroñas en la gran fiesta del turf uruguayo. El caballo brasileño Native Extreme fue el gran ganador de la noche.
A diferencia de lo que ocurre año tras año en la que corren varios caballos, en esta ocasión, solo participaron 10, debido a que el favorito Obstale, también de Brasil, parecía que ya ganaba antes de la mayor fiesta del turf nacional, cosa que finalmente no sucedió.
Montado por Joao Moreira, quien ya había ganado el Gran Premio Carlos Pellegrini de Argentina, Native Extreme, se ubicó segundo en gran parte de la carrera, esperando el momento para arremeter y quedarse con la victoria, cosa que sucedió en los 200 metros finales.
Una carrera emotiva y un final tremendo
Obstacle, el gran favorito, fue el que lideró la carrera en los primeros 1.200 metros, la que tuvo un trazado de 2.400 metros, seguido por Mucho Loco también de Brasil, aunque este por momentos lo igualó.