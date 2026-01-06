Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 y rompió las predicciones y el favoritismo de Obstacle

Native Extreme con la monta de Joao Moreira, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas

Native Extreme con la monta de Joao Moreira ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas

La 128ª edición del Gran Premio Ramírez se llevó a cabo este martes en el Hipódromo Nacional de Maroñas en la gran fiesta del turf uruguayo. El caballo brasileño Native Extreme fue el gran ganador de la noche.

A diferencia de lo que ocurre año tras año en la que corren varios caballos, en esta ocasión, solo participaron 10, debido a que el favorito Obstale, también de Brasil, parecía que ya ganaba antes de la mayor fiesta del turf nacional, cosa que finalmente no sucedió.

Montado por Joao Moreira, quien ya había ganado el Gran Premio Carlos Pellegrini de Argentina, Native Extreme, se ubicó segundo en gran parte de la carrera, esperando el momento para arremeter y quedarse con la victoria, cosa que sucedió en los 200 metros finales.

Obstacle, el gran favorito, fue el que lideró la carrera en los primeros 1.200 metros, la que tuvo un trazado de 2.400 metros, seguido por Mucho Loco también de Brasil, aunque este por momentos lo igualó.

Pluto los seguía a tres cuartos cuerpos en una carrera que se hizo emocionante.

Al momento del cierre de las apuestas, el triunfo de Obstacle pagaba $ 1.30 contra $ 5,20 de Native Extreme.

Secundó al ganador, Pluto, montado por Carlos Lavor y Obstacle quedó tercero con Everton Rodrigues.

native extreme Joao Moreira, el laureado jockey, festeja el triunfo de Native Extreme en el Gran Premio Ramírez 2026 en el Hipódromo de Maroñas FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El triunfo de Native Extreme de Brasil terminó con una histórica supremacía de los caballos argentinos en la principal competencia turfística de Uruguay.

La hegemonía comenzó en 2022 cuando ganó Prelude Rye, en 2023 lo hizo Roundofapplause, en 2024 se impuso Ever Daddy y en 2025, El Kódigo.

El tiempo del ganador fue de 2.29.11.

El premio al triunfador lo entregó el presidente de la República, Yamandú Orsi.