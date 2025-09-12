El secreto detrás del dominio de Publicis Impetu en los premios Effie Awards

Publicis Impetu reafirmó su posición como una de las agencias más sólidas y creativas del país al recibir 14 premios y 4 finalistas en los Effie, los galardones que reconocen la efectividad publicitaria. Entre ellos, la campaña Ofertas Tuyas de Tienda Inglesa se llevó el Gran Effie, sumando el noveno premio mayor de la agencia en 16 ediciones del festival.

Mario Taglioretti, director general creativo de la agencia, destacó la importancia de estos reconocimientos. “Más allá de todos los premios, este año era especial porque nunca habíamos ganado el Gran Effie con Tienda Inglesa. Fue una alegría muy grande para todo el equipo”, afirmó.

La agencia destacó por la diversidad y calidad de sus campañas premiadas. Desde Bien Tienda, un concepto innovador, hasta la campaña de Pilsen, inspirada en la cultura local, pasando por estrategias de clientes más recientes como el Ministerio de Turismo o Seguro Americano, Publicis Impetu logró imponer creatividad y resultados en cada propuesta.

Siempre apostamos a la creatividad para obtener resultados. Es un círculo virtuoso: equipo comprometido, clientes que confían y campañas que generan impacto Siempre apostamos a la creatividad para obtener resultados. Es un círculo virtuoso: equipo comprometido, clientes que confían y campañas que generan impacto

El director creativo también resaltó la relevancia de la publicidad uruguaya a nivel regional: “Nuestra limitante siempre es el tamaño del mercado, pero la calidad de la publicidad uruguaya es mucho mayor que su escala. Podemos competir en creatividad, aunque no en términos económicos, y eso nos mantiene motivados a mejorar año tras año”.

Con 70 años de historia, Publicis Impetu ha sido protagonista de los hitos más importantes de la publicidad en Uruguay, desde el lanzamiento de la televisión hasta la expansión digital. Hoy, la agencia se ha transformado en un grupo de comunicación integral, con empresas especializadas en performance digital, medios, creatividad e innovación.

“Recibir estos premios nos confirma que vamos por buen camino, pero nuestro foco sigue siendo mejorar cada año. No nos conformamos; queremos seguir liderando”, concluyó.