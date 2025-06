Es de Salto, creó un alfajor para celíacos gracias a su abuela y clasificó al mundial como el mejor de Uruguay

Captura de Pantalla 2022-05-03 a la(s) 13_55_36.avif

Por un año los hermanos Cabrera mantuvieron el modelo de negocio de la rotisería, pero con el tiempo se dieron cuenta de que el segmento que compraba productos sin gluten en Salto era acotado y vieron la necesidad de vender por fuera del local y del departamento para poder crecer.

A raíz de este cambio en la estrategia, la empresa se mudó a una planta de mayor superficie y adquirió una cámara de frío, con el apoyo de fondos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

La pandemia aceleró la transición hacia el nuevo modelo de negocio y en 2021 cerraron la venta al público y comenzaron a vender exclusivamente a comercios (almacenes, supermercados y distribuidoras), en Salto y todo el país. En el proceso contaron con el apoyo de Sembrando para la captación de nuevos mercados.

Además, incorporaron un nuevo producto a su oferta: el alfajor. De esta manera los hermanos llevaron al mercado una receta que hacía años estaba en la familia.

WhatsApp Image 2025-06-20 at 12.58.53 (1).jpeg

“Hace 40 años no existían demasiadas opciones sin gluten entonces mi abuela le hizo una receta a mi hermana, para que cuando ella fuera a los cumpleaños llevara su viandita y sus propios alfajorcitos”, rememora Cabrera.

Actualmente, el emprendimiento vende alfajores de maicena bañados en chocolate blanco y negro y rellenos de dulce de leche, así como también una variación rellena de membrillo y sin lactosa, que fue la que recientemente ganó el primer premio de la Feria Internacional del Alfajor.

“Este alfajor es una variación de la receta original. Surge porque mi sobrina, la hija de mi hermana, también es celíaca e intolerante a la lactosa. Por eso hicimos una nueva versión, en la que sustituimos el dulce de leche por membrillo. Podríamos haber buscado dulce de leche deslactosado, pero no fue la idea, quisimos aprovechar para probar algo distinto”, repasó sobre la historia del producto.

En 2023, Cabrera le compró a su hermana su parte del negocio y quedó como único dueño de Celisano. Tiempo después, decidió dejar su trabajo en el estudio y dedicarse por completo al emprendimiento.

“Viví un montón de años de mi profesión, me gustaba, pero no me estaba motivando. Con Celisano salí de mi zona de confort y me trajo muchos más desafíos, aunque mucho riesgo también”, repasó sobre la decisión.

Aunque ahora define el momento de Celisano como de “pleno crecimiento”, se enfrentó a números negativos y tomó decisiones arriesgadas como vender su casa y su auto para invertirlos en el negocio.

Actualmente, la marca vende 30.000 alfajores al mes, y otros productos sin gluten como pizzas y churros.

Para el emprendedor, con el impulso de una tendencia global de personas que comen sin gluten por elección, sus productos han logrado captar a un segmento más allá del público celíaco y van por más. El plan de la empresa es lograr, en el mediano plazo, desembarcar en Argentina y Brasil para poder ampliar el mercado. Para esto, estimó Cabrera, la participación en el mundial será crucial para ganar visibilidad y generar negocios.

Además, como planes a corto plazo, Celisano lanzará nuevos productos al mercado, como cookies congeladas libres de gluten, y pancitos para paneras, con una bolsa resistente al frío y al calor para que no se contaminen, pensando en llegar a segmentos como restaurantes, escuelas, y hospitales.

El emprendimiento participará en el Mundial del Alfajor en agosto y competirá en las categorías alfajor saludable, la mejor masa, y alfajor pequeñas y medianas empresas (pymes).