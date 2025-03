El emprendedor uruguayo que se inspiró en su abuela para crear una plataforma que optimiza el trabajo en residenciales de adultos mayores

A raíz de esto, la plataforma que lleva adelante junto a Leandro Nuñez, Alejandro Brunella y Gonzalo Alvariño, cuenta con distintas funcionalidades que optimizan no solo las tareas relacionadas con la atención de los adultos mayores, sino también las administrativas.

Por su parte, los familiares de los adultos mayores pueden acceder y ver el perfil de su familiar, con actualizaciones sobre el stock personalizado que utilizan o alertas automáticas por falta de stock y notificaciones personalizadas en tiempo real. A su vez, los funcionarios pueden registrar su asistencia, cursos, formación y CV, observaciones, documentos generales y personales como adjuntos, evolutivo y control de las tareas asignadas.

Cada residencial puede, a través de la plataforma, agendar también sus eventos, controlar las entradas y salidas, la gestión de camas o el menú de comidas

La plataforma web es accesible desde cualquier dispositivo, y está pensada para ser utilizada de manera fácil y rápida por aquellos que no tienen educación tecnológica.

“La geriatría era un nicho totalmente dejado de lado, hemos visto desde nuestra experiencia que invertir en esto tiene un impacto muy fuerte y la atención mejora mucho”, sostuvo el CEO del emprendimiento.

WhatsApp Image 2025-03-04 at 16.48.43.jpeg Juan Ignacio Silva junto a su abuelo

Resisoft forma actualmente parte de la incubadora Ingenio, y obtuvo en 2021 un capital semilla de $ 800.000 por parte de la Agencia Nacional de Desarrollo.

Además, en 2024 empezó su proceso de internacionalización, y hoy tienen clientes en Ecuador, Chile, Argentina y México. En tanto, en Uruguay la plataforma trabaja actualmente con 34 residenciales.

“Nuestro plan es seguirnos expandiendo a los países de Latinoamérica y España. En algún momento nos gustaría pasar el sistema a portugués, y apuntar al mercado brasileño”, adelantó Silva. Además, desde el emprendimiento buscan a futuro aplicar soluciones similares a otras áreas médicas, como el sector de psiquiatría.

“Mis abuelos forjaron los valores que tiene Resisoft hoy y tienen que ver con ese pienso y amor que hay detrás. Pensar en ellos me fortaleció mucho a la hora por ejemplo de elegir a los clientes, y preferir decir que no si veíamos actitudes que no nos gustaban”, cerró Silva.