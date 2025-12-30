Dólar
/ Café y Negocios / Industria

Industria metalúrgica anuncia su salida de Uruguay y desvincula a 80 trabajadores en Colonia

La multinacional Cla Sienz especializada en montaje de maquinaria para selección de frutas dejará de operar en Uruguay. En este marco, el ministro de Trabajo insistió en ratificar un convenio para que las empresas deban avisar con anticipación su salida del país.

30 de diciembre 2025 - 12:06hs
Cla Sienz en Zona Franca Colonia
Cla Sienz

Hasta el primer mes del 2026 la empresa metalúrgica Cla Sienz opera en Zona Franca de Colonia, pero según anunció la propia firma el próximo 31 de enero se dará el cierre definitivo de la industria.

El cese de actividades de la empresa dedicada al montaje de maquinaria para la industria alimenticia se debió, según señalaron desde la firma, a “motivos operativos”. El cierre de la industria que ya se presentó a concurso de acreedores afecta directamente a 80 trabajadores, según se informó La Diaria y confirmó El Observador.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra), Danilo Dárdano aseguró a El Observador que este martes se reunirá con los trabajadores en Colonia para analizar las opciones de los trabajadores ante este escenario.

"Vamos a definir acciones", indicó y destacó que posiblemente pasen por continuar con el intercambio con los ministerios involucrados, en particular el de Trabajo y Seguridad Social para "buscar alternativas que minimicen el impacto recontra negativo de esta situación", indicó Dárdano.

Los próximos pasos

El titular de Untmra hizo hincapié en que nada hacía prever a los trabajadores el cese de las operaciones de la multinacional en Uruguay y afirmó que se trata de motivos empresariales y que "está todo armado para irse y no pagar los créditos laborales", puesto que la empresa informó falta de recursos para afrontar sus responsabilidades.

El planteo de la empresa, según indicó Dárdano, solo da a los trabajadores la posibilidad de percibir el salario de este mes y del próximo en caso de que decidan trabajarlo, pero no contempla hacer frente a las deudas laborales que la empresa debería asumir al desvincular a estos trabajadores.

La visión del MTSS

Consultado al respecto del cierre de la industria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, impulsó el debate parlamentario para que Uruguay ratifique el convenio internacional 158 que establece una cláusula de preaviso para que aquellas empresas que tengan dificultades o problemas y piense en retirarse avisen esta definición con anticipación. “Hay trabajadores que tienen que pagar el alquiler a fin de mes, pagar las tarifas públicas y mantener una familia”, señaló Castillo.

Sobre las críticas de la oposición a este planteo que refieren a que esta iniciativa puede desestimular la inversión, Castillo pidió que se presenten propuestas alternativas y cuestionó: “Estamos pensando en inversiones que vengan solo a especular o estamos buscando una inversión que venga a producir, a establecerse”. En este sentido, expuso lo negativo de que las empresas dejen “situaciones como la que dejan un día antes de fin de año, cuando unos están viendo dónde van a pasar la fiestas otros no saben si van a tener un trabajo y salario a fin de mes”, finalizó.

