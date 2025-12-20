Invertir en balnearios: precios y destinos más demandados para la venta de propiedades de veraneo en Uruguay

La temporada estival se acerca en Uruguay y comienza así la época de más demanda de alquileres en los balnearios uruguayos. Pero más allá del arrendamiento, la zona costera del país llama también la atención de aquellos que quieren invertir, ya sea en terrenos o bienes inmuebles.

Actualmente en el país pueden encontrarse terrenos de alrededor de 500 metros cuadrados con valores que van desde los US$ 25.000 hasta los US$ 150.000 , mientras que las opciones ubicadas en puntos estratégicos -especialmente por su cercanía al mar o por una mayor superficie- superan ampliamente ese rango y parten desde los US$ 150.000, dijo a Café y Negocios Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.

En este segmento premium del mercado se ubica José Ignacio , donde terrenos de 1.000 metros cuadrados pueden alcanzar los US$ 600.000, lo que equivale a unos US$ 300.000 para superficies de 500 metros, reflejando uno de los valores más premium del país. En este tipo de zonas, y en otros balnearios como Punta del Este, quienes invierten en una propiedad buscan que tenga piscina, barbacoa y garaje.

En el otro extremo, a partir de US$ 25.000, se encuentran balnearios de Rocha como Punta del Diablo, La Esmeralda, Punta Rubia y La Coronilla. La demanda en este tipo de zonas, detalló Medina, se caracteriza por personas que compran el terreno y luego construyen la casa. La proximidad del mar, el nivel del lote y los servicios disponibles son los principales factores que las personas tienen en cuenta. En los casos en los que se apuesta por una vivienda usada, los interesados buscan que tengan por lo menos tres dormitorios.

En tanto, en balnearios como Piriápolis, en propiedades toma fuerza la inversión en apartamentos de un dormitorio o monoambientes y se le da una gran relevancia a los amenities.

En cuanto a la preferencia de los inversores en renta, los datos de compraventas entre enero y agosto de este año que maneja la CIU muestran que las zonas costeras de Montevideo, Maldonado (Punta del Este) y Canelones (Ciudad de la Costa) concentran la mayor demanda en el país; le siguen Colonia y Rocha.

En Montevideo por ejemplo, barrios cercanos a la costa como Pocitos, Punta Carretas, Pocitos Nuevo, Villa Biarritz, Malvín, y Carrasco son algunos de los más demandados y presentan una rentabilidad de 4% a 6%.

En lo que respecta al departamento de Maldonado, detalló Medina, la rentabilidad por una propiedad tradicional (usada) está comprendida entre un 4% a 6%, mientras que las que están próximas al mar y se alquilan por temporada ofrecen una rentabilidad de entre un 7% y un 10%. En este mercado tienen gran aceptación las propiedades en Playa Brava, próximas al mar, en la Península por su ubicación estratégica sin necesidad de utilizar vehículos, y en La Barra para un público más jóven. Manantiales y José Ignacio mercados de alta gama habitualmente, concentran una demanda mayoritariamente extranjera.

En Canelones, en tanto, las zonas más buscadas son Ciudad de la Costa, Solymar, El Pinar y Lagomar. En este mercado los inversores buscan adquirir un padrón y dividirlo en dos casas totalmente independientes y poder construir unidades de dos y tres dormitorios, espacio para un vehículo y jardín con parrillero.