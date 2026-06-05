La abogada uruguaya de 30 años que se especializó en trabajar con tecnológicas y recibió un prestigioso premio internacional en Nueva York

La inteligencia artificial transformó el mundo de los negocios y también tuvo efecto en el mundo legal que tuvo que adaptarse a las complejidades de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en un nuevo escenario.

En ese terreno se mueve la joven uruguaya Lucía Aguerre que lidera el área de Propiedad Intelectual en el estudio Dentons Jiménez de Aréchaga y, en los últimos días, fue premiada en los Woman in Business Law dentro de la categoría "Rising Star" (o estrella en ascenso) dirigido a las profesionales más jóvenes del rubro que se destacan a nivel global.

La premiación llevada a cabo en Nueva York reunió a abogadas de las Américas en un evento donde varios estudios uruguayos tuvieron presencia en nominaciones y reconocimientos, pero el caso de Aguerre tuvo la particularidad de ser reconocida como una promesa en la profesión en un área en la que aún hay mucho por explorar: la propiedad intelectual en tecnología.

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“Lo que me da más satisfacción es que, en un área tan novedosa, Uruguay le haya ganado a Latinoamérica” , reconoció la abogada en conversación con Café y Negocios.

“La inteligencia artificial nos obliga a los abogados que trabajamos en eso a estar constantemente investigando”, sostuvo Aguerre. Esto se debe, en primer lugar, a la antigüedad de la normativa que rige los derechos de autor en Uruguay, pero también porque “no hay ley que pueda ir a la velocidad que va la inteligencia artificial”, subrayó Aguerre y afirmó que estos temas son los que más la ocupan y apasionan.

"Tenemos cada vez más clientes nacionales pero, sobre todo, internacionales, con temas súper complejos en tecnología, software e inteligencia artificial", resaltó la abogada y reflexionó que las complejidades de los trabajos realizados en esas áreas fueron las ponderadas en la premiación para distinguirla, más allá de que el ticket de los negocios que se alcanzan en Uruguay no suele llegar al nivel del que operan estudios en otros mercados de mayor tamaño como Argentina o Brasil.

"Estamos poniendo mucho foco a derecho de autor y dentro de eso entra software e inteligencia artificial, que son temas que están en auge y además son muy complejos dentro del área", describió la profesional que tuvo entre sus casos del último año la millonaria venta de la firma uruguaya Geocom a Vesta Software.

"El área de propiedad intelectual fue muy importante porque con este tipo de empresas no importa tanto el edificio que tengan o los bienes muebles sino, sobre todo, los activos intangibles. Su activo principal es el software", ejemplificó Aguerre y resaltó que su misión en esta operación era que su cliente pudiese realizar la compra con el menor riesgo posible.

Aguerre se recibió de abogada en 2019 en la Universidad de la República y, en 2023, se graduó de un LLM (Más ter en Derecho) en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. "En ese LLM fue donde caí en cuenta de que me gustaba mucho la propiedad intelectual", recordó en diálogo con Café y Negocios. En ese entonces, su trabajo final sobre secretos empresariales en el área de propiedad intelectual se distinguió al ser publicado en el repertorio de la universidad española.

Ese año regresó a Uruguay decidida a especializarse en la temática y fue cuando ingresó en el estudio Dentons Jiménez de Aréchaga donde fue la encargada de impulsar el departamento de propiedad intelectual.

La premiación

La premiación Women in Business Law Awards se llevó a cabo los últimos días de mayo en Nueva York. Allí viajó Aguerre para recibir su premio como "Intellectual Property Rising Star of the Year" y también el de la socia del estudio Dentons Jiménez de Aréchaga, Mariela Ruanova, quien fue distinguida como Latin America Financial Regulation Lawyer of the Year.

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En la antesala, cada estudio jurídico postula los trabajos realizados durante el año y la publicación de IFLR selecciona a los nominados que participarán por Lationamérica, Norteamérica y Europa.

Dentro de su categoría, Aguerre era la única finalista uruguaya que competía contra estudios destacados, por ejemplo de Brasil y Colombia.

“Más allá de lo excelente que son el resto de las profesionales, son mercados enormes donde es difícil competir, porque es difícil que yo tenga un deal del tamaño que puede tener Brasil o México”, resaltó Aguerre y finalizó que su mayor satisfacción es el crecimiento de Uruguay en el área.