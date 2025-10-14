Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Campus Party

Llega Campus Party, el mega evento que une IA, innovación y gaming en un solo lugar: cúando es y cómo conseguir entradas

Presente en más de 15 países y con más de 3 millones de participantes globales, Campus Party vuelve a Uruguay con su reconocida experiencia que hace converger tecnología, innovación, gaming y negocios en un solo lugar

14 de octubre 2025 - 17:35hs
IMG_0664

Campus Party, el evento global más importante de innovación y tecnología, regresa a Uruguay y por segunda vez desembarca en Montevideo tras el éxito de su edición anterior, que reunió a más de 10.000 participantes. De la mano de Antel, la cita será el 24 y 25 de octubre en el Centro de Eventos del Parque Tecnológico del LATU.

Durante dos jornadas, se podrá disfrutar de conferencias de destacados speakers internacionales y locales, talleres, espacios para negocios y amplias oportunidades de networking. El sábado estará dedicado especialmente a los fanáticos y aficionados de los e-sports y el gaming.

IMG_0699

Entre los principales speakers internacionales destacan figuras de gran reconocimiento en el mundo tecnológico y digital:

  • Moure Dev, ingeniero de software y divulgador con más de tres millones de seguidores en redes sociales, abordará cómo sobrevivir a una inteligencia artificial que intenta sustituirte.
  • Jini Hwang, periodista, host digital y experta en marketing e IA con más de 500 mil seguidores en Instagram, compartirá su visión sobre cómo sobrevivir y brillar en la era de la inteligencia artificial.
  • Julio Cella, embajador de Computación Cuántica y CyberSecurity BP Leader APU en IBM Security, ofrecerá una charla sobre la era cuántica.
  • Sofía Geyer, fundadora y CEO de The Human Lab, explorará la relación entre inteligencia artificial y cognición humana desde una perspectiva que combina innovación, creatividad y neurociencia.

foto dos campus party

En los espacios diseñados para transformar las ideas en acción, los asistentes podrán participar en workshops de programación, blockchain, creación de contenido, robótica e inteligencia artificial aplicada, entre otros. Como novedad de esta edición, se suman las Mentorías, un formato en el que destacados referentes del mundo tecnológico compartirán sus experiencias, perspectivas e ideas con los participantes. Además, la Feria de Startups ofrecerá la oportunidad de conocer de cerca a emprendedores y descubrir los conceptos más innovadores del ecosistema.

De la mano de Google Developers Group, se organizará una especial Hackaton con el desafío de crear Videojuegos 2D estilo 8 bits, buscando que alguien sin saber programar, pueda llegar a un prototipo funcional asistido por IA.

El sábado se vivirá la esperada Gaming Party, una jornada exclusiva para los amantes del gaming que reunirá lo mejor del sector. Entre las actividades destacadas estará la Competencia de Cosplay, que invitará a los campuseros a desplegar toda su creatividad para representar a sus personajes favoritos y competir por importantes premios.

campus party uno

Acompañan esta experiencia integral: Antel, Nubia, Honor, OPPO, BROU, SUMMUM, Motorola, Xiaomi, ORT, UCU, UM, entre otras empresas y organizaciones que apoyan la innovación.

Como si esto fuera poco, Campus Party, fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo, ANDE y ANII, resaltando que es un evento internacional de innovación, emprendedurismo, ciencia y tecnología de especial relevancia.

IMG_0696 (1)

“Tras 6 ediciones en Uruguay, este año volvemos a Montevideo. Más de 10.000 campuseros disfrutaron de nuestra edición el año pasado mostrando que Campus Party se ha posicionado como el principal evento de innovación en nuestro país", comentó Ever Miguez, Socio Latinoamericano de Campus Party.

Invitamos a campuseros de todas las edades para vivenciar una experiencia única Invitamos a campuseros de todas las edades para vivenciar una experiencia única

Las entradas para el evento ya están disponibles a través del siguiente link.

Temas:

Campus Party IA Montevideo Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Empresa sancionada por el BCU

Empresa que recibió la sanción más grave del BCU tiene una denuncia en Interpol que fue derivada a fiscalía

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar