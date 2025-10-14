Llega Campus Party, el mega evento que une IA, innovación y gaming en un solo lugar: cúando es y cómo conseguir entradas

Campus Party , el evento global más importante de innovación y tecnología, regresa a Uruguay y por segunda vez desembarca en Montevideo tras el éxito de su edición anterior, que reunió a más de 10.000 participantes. De la mano de Antel, la cita será el 24 y 25 de octubre en el Centro de Eventos del Parque Tecnológico del LATU .

Durante dos jornadas, se podrá disfrutar de conferencias de destacados speakers internacionales y locales, talleres, espacios para negocios y amplias oportunidades de networking. El sábado estará dedicado especialmente a los fanáticos y aficionados de los e-sports y el gaming.

Entre los principales speakers internacionales destacan figuras de gran reconocimiento en el mundo tecnológico y digital:

foto dos campus party

En los espacios diseñados para transformar las ideas en acción, los asistentes podrán participar en workshops de programación, blockchain, creación de contenido, robótica e inteligencia artificial aplicada, entre otros. Como novedad de esta edición, se suman las Mentorías, un formato en el que destacados referentes del mundo tecnológico compartirán sus experiencias, perspectivas e ideas con los participantes. Además, la Feria de Startups ofrecerá la oportunidad de conocer de cerca a emprendedores y descubrir los conceptos más innovadores del ecosistema.

De la mano de Google Developers Group, se organizará una especial Hackaton con el desafío de crear Videojuegos 2D estilo 8 bits, buscando que alguien sin saber programar, pueda llegar a un prototipo funcional asistido por IA.

El sábado se vivirá la esperada Gaming Party, una jornada exclusiva para los amantes del gaming que reunirá lo mejor del sector. Entre las actividades destacadas estará la Competencia de Cosplay, que invitará a los campuseros a desplegar toda su creatividad para representar a sus personajes favoritos y competir por importantes premios.

campus party uno

Acompañan esta experiencia integral: Antel, Nubia, Honor, OPPO, BROU, SUMMUM, Motorola, Xiaomi, ORT, UCU, UM, entre otras empresas y organizaciones que apoyan la innovación.

Como si esto fuera poco, Campus Party, fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo, ANDE y ANII, resaltando que es un evento internacional de innovación, emprendedurismo, ciencia y tecnología de especial relevancia.

IMG_0696 (1)

“Tras 6 ediciones en Uruguay, este año volvemos a Montevideo. Más de 10.000 campuseros disfrutaron de nuestra edición el año pasado mostrando que Campus Party se ha posicionado como el principal evento de innovación en nuestro país", comentó Ever Miguez, Socio Latinoamericano de Campus Party.

Invitamos a campuseros de todas las edades para vivenciar una experiencia única Invitamos a campuseros de todas las edades para vivenciar una experiencia única

Las entradas para el evento ya están disponibles a través del siguiente link.