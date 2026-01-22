"Lo que el dinero no puede comprar": así es la comunidad global hecha por y para emprendedores que apuesta a crecer en Uruguay

Guillermo Varela es emprendedor desde antes de que existiera esa palabra para definirse. El reconocido empresario tecnológico uruguayo tiene ahora una perspectiva privilegiada del mundo emprendedor en su nuevo rol como presidente de Entrepreneurs Organization (EO), una reconocida asociación global de emprendedores que en 2025 inició su capítulo uruguayo.

Los altos estándares de EO para alinear sus operativas locales con el ADN global llevaron a los responsables uruguayos a tener que formarse para liderarlo. "Los encargados de abrir el capítulo necesitábamos un training que nos llevó un tiempo, de hecho, yo estuve viajando para eso y tuvimos casi un semestre de formación del board y de los primeros miembros y, ahora sí, estamos en la etapa de abrir el registro de inscripción para terminar de formarlo".

EO reúne a más de 20.000 miembros en todo el mundo y ofrece dos grandes tipos de experiencias para ellos. La primera es la de los foros confidenciales, se trata de reuniones entre algunos de sus miembros, "un grupo reducido de no más de seis personas", que tiene una metodología específica de la organización para generar confianza y entendimiento entre pares. "Uno puede encontrar una especie de board o grupo humano que no solamente le sirve de contención y para compartir ideas y experiencias, sino que también es un grupo calificado: conoce los problemas que uno tiene como emprendedor, están presionados por los mismos desafíos; sus problemas y la forma de encararlos se parecen mucho", reflexiona Varela.

La otra experiencia clave es la red de la organización. " Te permite conocer una cantidad de emprendedores en el mundo, te da capacitaciones, experiencias, retiros, viajes, congresos, donde tenés acceso a líderes de primer orden mundial y a una cantidad de información y aggiornamiento de cualquier sector o industria", destaca el titular de EO y define a esas experiencias como "inalcanzables" para un emprendedor por sí solo. "Son las actividades que el dinero no puede comprar", subraya Varela.

A diferencia de otras propuestas dirigidas a potenciar el liderazgo en alta gerencia, EO se enfoca en emprendedores. "Es solo para quienes somos dueños o directores de emprendimientos, eso tiene la contra de que no hay una pluralidad de personas, todos se parecen bastante, pero tiene la personalización para que uno esté realmente entre pares. Otras organizaciones son más amplias y la experiencia se diluye un poco", remarca.

En los hechos, EO es una organización sin fines de lucro que no tiene un líder ni funcionarios permanentes y sus roles de liderazgo rotan constantemente. "Quienes estamos en la dirección no nos podemos perpetuar más de dos años", indica Varela. Esta reinversión constante de los ingresos y la gestión a cargo de los propios emprendedores hace que sea una organización dinámica y horizontal.

Liderazgo premium

Los interesados en ingresar a EO Uruguay pueden hacerlo a través de las redes sociales de Entrepreneurs Organization en Uruguay o contactando a sus miembros. "Hay un proceso de presentación del candidato, hay una membresía global y una local al capítulo, que se comparten una vez contactados", aclara Varela.

El titular de EO en Uruguay integra múltiples asociaciones, pero encuentra en el capítulo local una gran calidad en los participantes y en los intercambios. "Los miembros, las actividades y los contenidos que genera la organización son todos premium, entonces uno siente que cualquier contacto que tiene es de muchísimo valor y eso no se da en lo cotidiano", señala Varela desde su experiencia en organizaciones empresariales, sociales y deportivas. "En EO fue donde encontré mayor valor en la red, precisamente por la calidad de sus miembros y por la metodología que tiene la organización que es extremadamente profesional y muy rica", apunta.

La pluralidad de experiencias, de visión y de conocimiento es uno de los pilares de esta organización que tiene representación de 61 países. "Complementarte con terceros calificados, que no caen en el lugar común de un consejo liviano porque están en el mismo lugar que tu y saben de los desafíos y problemáticas que tenés, eso solo una organización como esta te lo puede dar", reflexiona Varela.

Para 2026 la organización cambiará su estatus y pasará de estar "en formación" a estar formada. Para eso deberá conformarse con los primeros 25 fundadores, de los que solo faltan entre siete y ocho miembros. "Ese es el objetivo de la organización ahora".

Entrepreneurs Organization tiene actualmente dos foros en funcionamiento en Uruguay, uno en Montevideo y otro en Punta del Este. Más adelante, la tarea estará en hacer crecer el capítulo para poder tener la cantidad de actividades que tiene la organización en el mundo que incluyen, por ejemplo, programas de aceleramiento. "Ayudamos a emprendedores que recién empiezan o que están por debajo del millón de dólares en facturación a escalar sus empresas".

_CDS6275.webp Guillermo Varela Camilo dos Santos

Emprender desde Uruguay al mundo

Como emprendedor de tecnología, Varela está habituado a la cooperación entre empresas. "Tenemos una demanda de trabajo que permite que nuestras empresas sean rentables y nuestro mercado es mundial", sostiene el empresario que en la era de la IA ve "un montón de hojas en blanco" por escribir.

En este contexto e inserto en un ecosistema emprendedor sólido como es el uruguayo, Varela advierte que es necesario lograr un relacionamiento más fluido y profesional con la órbita pública. "El emprendedurismo está todavía muy en la órbita privada. Hay una distancia en las formas, el lenguaje y el espíritu que tenemos respecto del resto del quéhacer nacional", dice Varela y hace hincapié en que "Uruguay, como país, debería replicar o imitar algunas de las características del emprendedurismo". Para él es hora de que Uruguay abandone el “quietismo” y la “parsimonia” que lo caracteriza y, al igual que los emprendedores, abrace una transformación un poco más intensa: "Es una receta que nos debería funcionar", remarca.

El titular de EO y VP de expansión de mercados de la empresa de IA Marvik opina que Uruguay puede ser un semillero de emprendedores. "Acá por suerte nos conocemos todos, esa es una ventaja que tendríamos que trabajar más. A veces deberíamos salir ya del calificativo de promesa y convertirnos en una realidad, pero todo proceso lleva su tiempo de maduración. Seguro los emprendedores pueden empujar para que esas cosas sucedan".