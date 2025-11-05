Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / SANTANDER

Proyectos y startups uruguayos fueron premiados en los Santander X Award: los ganadores y los premios de esta edición

Los ganadores recibieron un reconocimiento económico para desarrollar sus proyectos, así como la posibilidad de participar en los Santander X Global Award 2025

5 de noviembre 2025 - 10:10hs
1Santander X Award Uruguay 2025

Con el propósito de potenciar a los mejores proyectos y startups de Uruguay, Banco Santander llevó adelante una nueva edición de los Santander X Award, iniciativa que brinda formación, apoyo técnico y económico, acercamiento y asesoramiento personalizado para el lanzamiento y aceleración de proyectos emprendedores.

“Desde Banco Santander reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del ecosistema emprendedor uruguayo. Estas premiaciones reflejan nuestra vocación por fomentar la innovación y la capacidad de adaptación como motores esenciales del progreso económico y social. Más allá del reconocimiento económico, buscamos acompañar a los emprendedores en su crecimiento, brindándoles herramientas, visibilidad y redes que fortalezcan su impacto”, expresó María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades.

La premiación contó con las categorías University, dirigida a emprendedores universitarios con proyectos en fase de validación para el lanzamiento en el mercado, y Startup, enfocada en emprendimientos con productos o servicios ya en fase de aceleración.

Santander X Award Uruguay 2025

Por cada categoría se seleccionaron seis semifinalistas, de los cuales surgieron tres finalistas. Estos presentaron su pitch frente a un jurado integrado por directivos de Banco Santander y referentes del ecosistema emprendedor, quienes tuvieron a su cargo la elección de los ganadores.

Los finalistas de la categoría University fueron MOYVA, GINA y PluvIA, resultando ganadora GINA. Representada por María Eugenia González Panuncio y con Ithaka de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) como IPE vinculada, GINA es una aplicación móvil que garantiza el acceso anónimo, seguro y validado a información sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes de entre 12 y 19 años, ofreciendo contenidos validados por profesionales médicos, lenguaje inclusivo, navegación amigable y privacidad.

En tanto, el primer puesto de la categoría Startup lo obtuvo GUSKA, representado por Nicolás Tambucho, que compitió con Hylabs y KSI VISION. Este proyecto desarrolla una nueva forma de tratar el cáncer basada en virus sintéticos diseñados utilizando herramientas de inteligencia artificial. Se usan virus modificados para atacar exclusivamente a las células tumorales, dejando intactas las células sanas. Estos virus ingresan a las células tumorales, se replican, generan miles de copias, y las destruyen desde adentro, activando el sistema inmune del paciente para que reconozca y combata el cáncer de forma más efectiva.

El ganador de la categoría University recibió $125.000, para validar su proyecto, mientras que la institución patrocinadora recibió $25.000 para acompañar el proceso de validación. Por su parte, el primer puesto de la categoría Startup se llevó $150.000.

Además, todos los ganadores serán beneficiados con exposición nacional y visibilidad a través de los canales de Grupos Santander, así como con un pase al Santander X Global Award 2025, para competir con el resto de los países, logrando exposición global y la oportunidad de obtener premios económicos.

También se entregó la Mención Especial Pymes a Vaenvío, representada por Victoria Baes y Guillermo Sanchez, quienes obtuvieron un préstamo tasa 0% por hasta USD 50.000 (máximo 36 meses y sujeto a aprobación crediticia) y una cuenta gratis por tres años. Vaenvío es un software integral diseñado para automatizar, integrar y gestionar procesos logísticos de manera eficiente, simplificando la recepción y manejo de pedidos a través de múltiples canales de venta.

Como parte de su compromiso con el impulso al emprendimiento, la entidad bancaria desarrolló Santander X, una plataforma global, colaborativa, flexible y abierta, que ayuda a generar e impulsar un innovador ecosistema universitario de emprendimiento basado en el conocimiento, con impacto real en el desarrollo económico y el bienestar social.

Desde 2007, Santander Universidades trabaja con los centros de emprendimiento de las universidades de Uruguay. En 2001, firmó el primer acuerdo con estas instituciones y desde entonces ha otorgado más de 15.000 becas, apoyando las iniciativas emprendedoras de más de 20.000 universitarios.

A nivel mundial, el programa ha brindado apoyo a más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendimientos y pymes, con más de 2.000 millones de euros invertidos y acuerdos con más de 1.000 universidades e instituciones en 11 países.

Temas:

Startups Santander premios Uruguay Banco Santander

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol
RADIO URUGUAYA

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

Incautación de la serie de allanamientos que acabó con la detención del Betito Suárez
ALLANAMIENTO EN EL CERRO

Armas, drogas y autos de alta gama: así fue el operativo en el que se detuvo al Betito Suárez en el Cerro

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar