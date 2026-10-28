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PUENTE lanza fondo en pesos con liquidez diaria y rendimiento anualizado de 4,4% neto

El instrumento está dirigido a inversores de perfil conservador y permite obtener rendimientos sobre los ahorros en moneda nacional

28 de octubre de 2026 4:00 hs
puente foto

Invertir en pesos puede ser una opción para quienes buscan obtener rendimientos sobre sus ahorros sin perder disponibilidad sobre su dinero.

Para los inversores de perfil conservador, los fondos de inversión constituyen una alternativa que permite acceder a una cartera de activos gestionada por profesionales, sin necesidad de seleccionar individualmente cada instrumento.

En este contexto, PUENTE Uruguay, compañía especializada en gestión patrimonial y mercado de capitales, lanzó PUENTE Liquidez Pesos, su primer fondo de inversión en el país, regulado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y diseñado para quienes buscan gestionar sus ahorros en moneda nacional con disponibilidad diaria del capital.

El fondo permite realizar suscripciones y rescates en cualquier momento, sin plazos fijos ni penalidades. Su cartera está integrada por Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU) y es administrada por el equipo de especialistas de PUENTE. A la fecha, el rendimiento neto anualizado es de 4,4%.

“Con PUENTE Liquidez Pesos buscamos ofrecer a los inversores una herramienta que combine la posibilidad de obtener rendimientos en moneda nacional con la flexibilidad de disponer de sus fondos diariamente. De esta forma, seguimos ampliando nuestra propuesta de soluciones para acompañar a nuestros clientes en la gestión de su patrimonio”, destacó Ignacio de Castro, CEO de PUENTE Uruguay.

Ignacio de Castro, CEO de PUENTE Uruguay.

Ignacio de Castro, CEO de PUENTE Uruguay.

Uno de los principales atributos de este tipo de instrumentos es que permite delegar la gestión de las inversiones en profesionales, mientras el inversor mantiene la liquidez diaria.

En el caso de PUENTE Liquidez Pesos, el proceso para comenzar a invertir se inicia con el contacto con un asesor de la compañía, quien brinda información sobre el funcionamiento del fondo y acompaña al cliente en la suscripción.

El inicio de las operaciones fue posible luego de que la compañía, obtuviera la autorización del BCU para desempeñarse como administradora de fondos de inversión. Esta licencia se suma a la de corredor de bolsa, con la que PUENTE desarrolla sus operaciones en el mercado uruguayo desde hace más de 25 años.

Con presencia en América y Europa, y con fondos de inversión que ya operan en Argentina y Paraguay, PUENTE se especializa en gestión patrimonial y mercado de capitales. La compañía brinda servicios a más de 35.000 clientes y administra activos por aproximadamente US$ 6.000 millones.

Con este lanzamiento, la firma amplía su oferta de productos en Uruguay y suma una alternativa para quienes buscan gestionar sus ahorros en moneda nacional.

Para obtener más información sobre el fondo y recibir asesoramiento personalizado, los interesados pueden escribir a [email protected] o comunicarse al 0800 2800.

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