La app uruguaya de viajes compartidos Viatik captó US$ 600.000 de inversión y expandirá su operación en Argentina

La app uruguaya de carsharing Viatik logró un nuevo hito al levantar una ronda de inversión por US$ 600.000 que destinará a potenciar su expansión en Argentina.

Fundada por Renzo Costanzo (CEO), Gonzalo Aszyn (CTO), Germán Mazzarino (COO) y Renzo Battaglia (CMO), Viatik fue incubada en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay y forma parte de Cubo Itaú. Su propósito es conectar a personas que viajan en auto entre ciudades con pasajeros que van al mismo destino . Comparten la nafta y los peajes, así el conductor puede viajar prácticamente gratis y el pasajero paga la mitad de lo que cuesta el transporte colectivo.

Los emprendedores proyectaron una ronda de inversión de medio millón de dólares que, gracias a la demanda de los inversores, alcanzó los US$ 600.000 . La ronda reúne al fondo de Silicon Valley Plug and Play , a la aceleradora argentina Picante y a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que co-invirtió junto a destacados inversores ángeles entre los que se encuentran fundadores y ejecutivos de algunas de las empresas de tecnología más relevantes del ecosistema de innovación.

Entre ellos se destacan Ruben Sosenke , cofundador y ex-CTO de PedidosYa; Alan Descoins , CEO de Tryolabs y Chief AI Officer de Qubika; Federico Lavagna , cofundador de Sinergia y de Viajero Hostels; Iang Yim , cofundador y ex-CTO de Nearsure y Mariano Otero , ejecutivo que lideró la expansión de Uber en el Cono Sur y estuvo al frente de la operación en Argentina.

Los planes de la empresa construida por un equipo de apenas seis personas son ambiciosos. “Queremos operar a escala de unicornio con un equipo que entre alrededor de una mesa. Hace dos años eso sonaba a locura. Con lo que avanzaron los modelos de IA, hoy ya es posible, y cada mes que pasa lo es más”, destacó Constanzo a propósito del impacto de la tecnología en su negocio.

En la misma línea, Battaglia se refirió al crecimiento de la firma que lleva captados US$ 850.000 en inversión desde su fundación: “PedidosYa nació en Uruguay, rápidamente saltó a Argentina, y hoy está en 15 países de América Latina. Queremos ser el próximo PedidosYa, e incluso más grandes”.

El camino de Viatik en Argentina y su próxima parada en Estados Unidos

La empresa desembarcó en Argentina en 2025 y, en su primera ruta, Buenos Aires- Mar del Plata, le llevó un año llegar al ritmo de los 1.000 asientos gestionados a través de la app. Sin embargo, en agosto de este año, en menos de tres semanas, más de 1.000 personas recorrieron la ruta que une Salta y Jujuy gracias a la compra de un asiento de viaje compartido de Viatik. Encontraron allí su gran oportunidad y para explotarla harán uso del capital captado.

“Así como Uber lanza ciudad a ciudad y no países enteros, un modelo como el nuestro funciona muchísimo mejor lanzando ruta a ruta. Cada ruta es un mercado que arranca de cero, y un país tiene miles. Coordinar todos esos arranques a mano era imposible. Hoy la IA lo vuelve automatizable y órdenes de magnitud más eficiente, y eso es lo que estamos construyendo”, afirmó su CEO Renzo Constanzo.

Desde la firma aseguraron que en Argentina compartir el auto para ir a otra ciudad es habitual y los traslados se organizan en grupos de WhatsApp y Facebook de miles de personas. Viatik le suma a esa costumbres perfiles con calificaciones, verificación de identidad, pago dentro de la app y viajes publicados todos los días. El plan es abrir nuevas rutas en el país y seguir automatizando la operación. “Ya logramos llevar rutas de cero a mil asientos por mes en semanas. Esta ronda es para hacerlo en las principales rutas del país”, asevera Costanzo.

Con Argentina como base, el próximo paso de Viatik es llevar el modelo a un mercado mucho más grande.

"Después de Argentina vemos como siguiente mercado Estados Unidos, empezando por California", resaltó Constanzo.

"Durante mucho tiempo se pensó que no era ideal para nuestro modelo, porque casi todos tenían auto. Eso cambió y hoy se dan justo las variables que más empujan a Viatik. Moverse entre ciudades es caro, la nafta subió casi 40% en el último año y cada vez más gente, sobre todo joven, vive sin auto propio", analizó el CEO en intercambio con Café y Negocios acerca de la movilidad en California que tiene tiene Uber, scooters o autos autónomos como Waymo o Tesla para los traslados internos, pero pocas opciones para conectarse con otras ciudades. "Y a diferencia de Europa los trenes son escasos", remarcó Constanzo. "Mientras tanto, la mayoría de los autos que van de una ciudad a otra viajan con asientos vacíos. Al mismo tiempo, estar allá es la mejor forma de estar cerca de las últimas tendencias de innovación en movilidad. La oportunidad es gigantesca y es exactamente el problema que resolvemos", subrayó.

Su foco a largo plazo es que la aplicación sea donde se planifica, se reserva y se paga cualquier viaje entre ciudades, del auto compartido al micro, y más allá en la movilidad.

Al día de hoy la startup tiene más de 400.000 usuarios registrados y rutas como Montevideo–Punta del Este, Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario, Santiago del Estero–Tucumán, Salta–Jujuy, Río Cuarto–Córdoba y Mendoza–San Juan.