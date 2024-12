¿Qué tipo de jefes prefieren los uruguayos?: esto reveló una encuesta basada en tipologías de animales

El tipo de líderes que buscan las compañías o que prefieren los colaboradores depende, en gran medida, de la cultura de cada país. Con el fin de conocer qué modelo de liderazgo prefieren los uruguayos, el IEEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo, realizó un estudio a 500 personas a través de sus redes sociales y 100 asistentes de su Open House. En la encuesta, denominada It's a jungle out there (es una jungla allí afuera), basada en el IESE Business School, las personas debían elegir las cinco características que más valoran en un jefe y ordenarlas según sus prioridades.