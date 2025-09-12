Dólar
EMPLEO

¿Querés trabajar en las marcas más buscadas? Este evento puede abrirte la puerta

Recruiting Day reúne a las principales marcas empleadoras en el mayor encuentro de talento e innovación laboral de Uruguay

12 de septiembre 2025 - 9:01hs
recruiting-info

El próximo 24 de setiembre, en el Auditorio de Antel, tendrá lugar la 6ª edición de Recruiting Day, el evento de atracción y selección de talento más importante de Uruguay y la región.

Desde 2020, este encuentro se ha consolidado como el espacio donde las marcas empleadoras líderes del país se vinculan con las nuevas generaciones de talento. La edición 2025 marcará un punto de inflexión, ya que todas las dinámicas fueron renovadas para generar mayor cercanía, diálogo e interacción auténtica entre empresas y candidatos.

GENERAL

Este año propone un formato innovador, con espacios de networking dirigidos, desafíos, presentaciones breves de las diferentes marcas y actividades participativas, que permiten a las compañías no solo reclutar, sino también fortalecer su posicionamiento y proyectar su compromiso con la innovación y la inclusión en el mundo laboral.

Para esta edición ya confirmaron su participación marcas líderes como AFAP Sura, Aloft Montevideo Hotel, Arnaldo C. Castro, Asociación Cristiana de Jóvenes, Creativa 3D Uruguay, Doña Coca, Eventuales Consultora, Fábricas Nacionales de Cerveza, GDN Uruguay, Grupo Bimbo, Hyatt Centric Montevideo, El Dorado, Mónica Cornu consultoría en Gestión Humana, República AFAP, RM Talent, Sportradar, Synapsis | Tech BPO, Tienda Inglesa, Universidad de la Empresa, sumando prestigio a un espacio que hoy se visibiliza como el más relevante para el encuentro entre talento y empleadores en nuestro país.

Este encuentro anual es una herramienta clave de posicionamiento para las empresas que buscan diferenciarse, atraer talento y consolidarse como referentes de un mercado laboral cada vez más competitivo.

Participar significa conectar con un selecto grupo de compañías que marcan agenda en el mercado laboral uruguayo, presentar la propuesta de valor como empleador ante un público diverso y altamente motivado, generar conexiones directas y conversaciones reales con talento en un solo día, y reforzar la imagen de marca empleadora en un evento de prestigio y alta visibilidad.

La iniciativa de CREAR Comunicación cuenta con el respaldo de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas —el mayor ámbito de Gestión Humana de Uruguay—, la Red de Empresas Inclusivas Uruguay, Expo Empleo y Expo Inclusión. Estas alianzas estratégicas garantizan la calidad, alcance y proyección de la iniciativa como el evento presencial más relevante en materia de talento y empleabilidad en la región.

Más información en el siguiente link.

Temas:

trabajar evento Recruiting Day Uruguay Antel

