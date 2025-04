Solange Gerona: "La mejor manera de hacer ciencia es tener autoconocimiento"

La medicina y la espiritualidad, tradicionalmente vistas como campos distantes, están comenzando a unirse , según Solange Gerona , médica hepatóloga y guía espiritual. Para ella, esta reconciliación no solo es posible, sino necesaria para ofrecer una salud más completa. "Creo que está sucediendo ya ese proceso de volverse a unir. Nacieron juntos, se separaron y ahora están volviendo a suceder el unirse de esas dos miradas", afirmó durante su participación en el ciclo "Salud y Bienestar" de El Observador en La Casa Violeta.

Gerona ve una conexión profunda entre ambas disciplinas, basadas en la experiencia empírica. "Tanto la espiritualidad como la ciencia se basan en la actividad empírica. Yo tengo una teoría en la ciencia, tengo una hipótesis y hago los experimentos que necesite para que luego con eso tenga un resultado y comprobar o no mi teoría. Y la espiritualidad en cuanto a la exploración del mundo interno es absolutamente científica ", explicó. Para ella, la espiritualidad también involucra una exploración profunda de uno mismo, en la que "si los contenidos de mi mente, si el eje de mi conciencia están en la cooperación o mirar al otro y cuidar mi bienestar y el del otro, entonces puedo cambiarlo".

Embed - #SALUDYBIENESTAR | Solange Gerona: El poder del autoconocimiento en la medicina moderna

Además, Gerona subrayó que, al igual que la ciencia, la espiritualidad también requiere autoconocimiento. "La mejor manera de hacer ciencia es tener autoconocimiento", aseguró. Esta visión integral la ha llevado a modificar la manera en que interactúa con los pacientes. "Hoy, cuando viene el paciente, yo utilizo todos mis recursos y no sólo el conocimiento sino que utilizo lo que siento, lo que me va contando, lo que le va sucediendo y lo que me va sucediendo a mí en ese sentir del otro", relató. Esta conexión más profunda le permite realizar diagnósticos más certeros, pues "la asertividad de mi diagnóstico es mucho mayor que antes, porque antes solo se basaba en mi conocimiento".