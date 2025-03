Tras el fin del verano, el sector turístico hizo sus primeros balances de la temporada: ¿cómo le fue a Uruguay?

Por su parte, Remo Monzeglio, exsubsecretario del Ministerio de Turismo, calificó a la temporada como “sumamente positiva".

“Enero y febrero fueron mejores que los del año pasado. El principal factor fue el cambio de la situación económica y cambiaria de Argentina, aunque el factor climático también colaboró, con temperaturas muy altas”, analizó.

Por otra parte, si se va a situaciones particulares, Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este/Maldonado, señaló a El Observador que las reservas han sido durante todo el verano superiores a 2024, principalmente por argentinos que se han volcado a esta parte de Uruguay. “Estamos viendo que el gasto es superior al del año pasado”, sostuvo.

Por su parte, Carlos González, director de la Esmeralda Negocios Inmobiliarios, empresa socia de la Corporación Rochense de Turismo y de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, dijo que la temporada ha sido mejor que los años anteriores, con una primera quincena de enero con una ocupación que rozó el 100% y con un 50% y un 60% de ocupación en febrero.

“Febrero se hizo un poco largo, porque la semana de Carnaval quedó muy corrida. Cuando Carnaval está en febrero no deja que la caída sea tan extrema y ayuda a levantar el final de mes”, señaló.

Los balnearios con más dinamismo

Según un informe realizado por Mercado Libre en diciembre, en base al análisis de 37.000 propiedades publicadas en el sitio, Punta del Este, Piriápolis y Barra del Chuy lideraron la demanda para la temporada de verano 2025 en Uruguay. En esta línea, las propiedades más buscadas para el verano fueron casas de dos dormitorios en Piriápolis y Barra del Chuy y apartamentos de dos dormitorios en Punta del Este.

El ranking de balnearios más requeridos lo completan Punta del Diablo, La Paloma y Cuchilla Alta, Parque del Plata, Costa Azul y Villa Serrana.

Con respecto al tipo de alojamiento más demandado, el informe destacó las casas (87%), seguido por los apartamentos (12%).

Así fueron los precios de la temporada

Según detallaron a Café & Negocios desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), alquilar un apartamento de un dormitorio frente al mar en Punta del Este osciló entre US$ 4.500 y US$ 6.000 en temporada alta.

En tanto, los precios de las casas con dos dormitorios fueron desde US$ 7.000 a US$10.000, y las opciones de alquiler de casas más lujosas desde US$ 15.000 a US$ 20.000. En propiedades de segunda y tercera línea, de un dormitorio, los precios fueron entre US$ 2.500 y US$ 3.500.

En Canelones, departamento frecuentado por balnearios como La Floresta, Atlántida, Costa Azul, entre otros, las casas de un dormitorio rondaron los US$ 100 por día, una modalidad de alquiler que es más común en esta zona. Si se calcula por quincena, esto da un precio total de US$ 1.500. Para propiedades con dos dormitorios con prestaciones como piscina, el precio puede escalar a US$ 200 por día, unos US$ 3.000 los 15 días, informó la CIU.

En Rocha, uno de los departamentos costeros más famosos de Uruguay, con playas como Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma, las casas de dos dormitorios en esta temporada se ubicaron en un precio promedio de entre US$ 120 y US$320 por día, es decir entre los US$ 1.800 y US$ 4.800 por quincena, dependiendo de la zona y las prestaciones ofrecidas.