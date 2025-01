Más de 300 mil turistas ingresaron por cruceros a Uruguay en 2024: ¿desde qué países llegaron y cuánto gastaron?

Entre noviembre y abril —los meses que comprende la temporada de cruceros— los 324.170 cruceristas que llegaron a Uruguay gastaron US$ 17.153.153, de los cuales US$ 13.369.440 fueron en Montevideo y US$ 3.783.713 en Punta del Este. Es decir, un gasto promedio de US$ 52, 9 por persona.

Brasil también lideró el ranking de gasto si se analizan las cifras por nacionalidad, con US$ 8.295.885, seguido por Estados Unidos, con US$ 3.361.614, Argentina con US$ 2.941.422 y Europa con US$ 950.820.

Al discriminar los gastos por rubro, los cruceristas gastaron US$ 7.617.026 en compras, US$ 5.519.636 en alimentación, US$ 2.238.734 en tours y US$ 763.994 en transporte.

En comparación con la temporada 2022-2023, el gasto de los cruceristas en Uruguay aumentó en US$ 1.303.060, lo que significó un 8,2% más.

Asimismo, el número de cruceros y los turistas también aumentó, ya que en la temporada pasada habían llegado 181 cruceros, con un total de 307.718 cruceristas.

Según adelantaron autoridades del Mintur a El Observador, para la temporada 2024-2025 se espera el arribo de más de 190 embarcaciones.