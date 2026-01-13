Apple elige a Gemini para impulsar funciones de IA en Siri

En una declaración conjunta, ambas compañías afirmaron: “ Tras una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google ofrece la base más capaz para los Modelos Fundacionales de Apple y estamos entusiasmados por las nuevas experiencias innovadoras que permitirá para nuestros usuarios ”, señalaron Apple y Google en un comunicado.

El acuerdo confirma reportes previos sobre un entendimiento entre las empresas, aunque ninguna confirmó el monto. Según informes citados por TechCrunch, Apple podría estar pagando a Google alrededor de US$ 1.000 millones por acceso a su tecnología de IA, en un esquema de colaboración de varios años.

Antes de cerrar con Google, Apple habría probado alternativas de otros competidores del sector. TechCrunch indica que la compañía estuvo testeando tecnología de OpenAI y Anthropic , en una etapa de evaluación previa a la decisión de apoyarse en Gemini y en la infraestructura cloud de Google.

Gemini para Siri y Apple Intelligence

La asociación contempla que Apple use modelos Gemini y tecnología de nube de Google como base para futuros modelos fundacionales de la compañía. Según una fuente, el entendimiento no sería exclusivo, lo que deja abierta la posibilidad de integrar otras opciones en el futuro.

El movimiento marca un contraste con el enfoque tradicional de Apple, que suele priorizar la integración vertical mediante control propio de hardware y software. En este caso, la elección de Google busca dar sustento técnico a experiencias de IA que Apple quiere desplegar en su ecosistema.

El artículo menciona que Apple recibió críticas públicas por quedarse atrás frente a competidores en materia de IA, con foco particular en Siri. A la vez, sostiene que eso no implica ausencia de trabajo interno, y que la empresa venía construyendo modelos fundacionales, aunque con un perfil más bajo.

En 2024, Apple lanzó las primeras versiones de Apple Intelligence, incorporando IA a funciones del sistema como la búsqueda de fotos y el resumen de notificaciones. Según el texto, el despliegue apuntó a integraciones que pueden ser sutiles o incluso “invisibles”, y que no necesariamente producen el impacto de herramientas como ChatGPT o Gemini.

Esa estrategia, según la nota, también se queda corta respecto de la renovación de Siri que parte de los usuarios espera. Apple postergó varias veces la salida de una versión “más personalizada” de Siri, pero un portavoz dijo a TechCrunch que la mejora llegará este año, y reportes previos citados en el texto la ubican para la primavera.

Privacidad y telón de fondo antimonopolio

El texto sostiene que Apple puso el foco en privacidad durante su despliegue de IA, con procesamiento en el dispositivo o en infraestructura “estrictamente controlada”. En ese marco, Apple afirma que mantendrá esos estándares de privacidad durante la asociación con Google, pese a que el acuerdo incluye uso de nube y modelos externos.

La alianza también se enmarca en el contexto de demandas antimonopolio contra Google, que según TechCrunch incluyen un caso que colocó la relación con Apple en el centro del debate. En agosto de 2024, un juez federal falló que Google actuó ilegalmente para mantener un monopolio en búsqueda online mediante pagos a empresas como Apple para ser el motor predeterminado en dispositivos y navegadores.

Entre 2021 y 2022, Google pagó a Apple cerca de US$ 38.000 millones para asegurar ubicaciones de búsqueda por defecto, según los datos incluidos en el texto. Ese antecedente vuelve relevante el carácter no exclusivo del nuevo acuerdo.

En diciembre de 2025, el juez Amit Mehta emitió sus remedios finales en ese caso. Entre ellos, se menciona la prohibición de que Google celebre acuerdos exclusivos de configuración “predeterminada” como el que tenía con Apple, salvo que el acuerdo termine “no más de un año” después de su firma.