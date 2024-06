Así la inteligencia artificial puede ayudarte a definir tu voto en las elecciones internas

También se señala qué pasa cuando aparece un cartel que el chatbot no puede dar una respuesta en determinado momento. "Esto puede aparecer cómo medida de seguridad cuando hay muchas preguntas desde una misma conexión a Internet, para evitar ataques masivos al sistema", indican.

Otro documento que le agregaron es un documento con información sobre el contexto político uruguayo. Allí están especificados cuáles son los candidatos, cuáles son los últimos resultados e encuestas, cómo fueron las elecciones anteriores. "Es para que entienda más contextual si hacen alguna pregunta muy concreta de política local", comentó Graside a El Observador.

Las limitaciones de estas tecnologías

La clave de los robots conversacionales es conversar. Preguntarle, repreguntarle y pedirle más.

Puede llegar a pasar que alguien pregunte una propuesta y no dé la de todos los candidatos. "Es un tema aleatorio y que se limita por la extensión de respuestas que puede llegar a dar", indicó Graside. Pero si un usuario le pide que dé la información de un candidato que no aparece allí, va a entender el histórico y va a dar esa información. "Entiende la conversación y el ida y vuelta", señaló.

La tecnología advierte sobre algunas limitaciones. "El modelo responde mejor a preguntas de índole cualitativa, por ejemplo '¿Qué propuestas hablar sobre X?', '¿Cuáles son las propuestas de (X candidato) sobre Y?', '¿Qué está regulado en X tema?'".

No obstante, el asistente pide que si el usuario detecta que falta algún tipo de información pueda enviárselo a sus creadores.

¿Los chatbot toman partido por algún candidato?

En las instrucciones de la herramienta, que tiene más de 5 mil conversaciones iniciadas desde que se creó hace un mes, Graside ordenó a este robot conversacional que no tome partido por ninguna propuesta.

"Está cargado de que sea un asistente político imparcial, que no emita opinión ni juicio sobre las propuestas que está contestando", comentó Graside a El Observador.

El experto explicó que está bajado al "mínimo" la llamada temperatura del asistente: refiiere a qué tan creativo es el chatbot en dar las respuestas. Esto baja las posibles "alucinaciones". La idea es que se enfoque en el material que se le generan.

"Hoy está principalmente basado en los programas de gobierno que presentaron los precandidatos. Hace tres semanas, un mes, cuando hacíamos la primera versión del modelo, había mucho más de noticias donde hablaban de propuestas, porque todavía no habían presentado algunos programas de gobierno los precandidatos. Pero ahora la mayoría del material que tiene el asistente para tomar son los programas de gobierno.

Además, esta herramienta fue pensada en que si hay algún concepto que sea engorroso de entender, que lo explique de una forma educativa.

Un GPT disponible para usar en ChatGPT

Los usuarios que pagan el servicio premium de ChatGPT pueden crear "GPTs". Quiere decir que pueden crear un asistente virtual sobre un tema en específico y que ayude a dar respuestas.

Hasta hace un mes, solo los usuarios que pagaban podían usar estos GPTs. Ahora está disponible para todos los usuarios.

El desarrollador de software Martín Varela creó uno similar a Politea, pero que se puede acceder en la plataforma de OpenAI. Se llama Uruguay Político.

En una publicación en LinkedIn, lo describió de la siguiente manera: "Armé este GPT con instrucciones para que se comporte como un analista político, haciendo foco en áreas como economía, salud, educación, seguridad, etc, etc. También tiene instrucciones para evitar sesgos (no me hago cargo de los que tenga)".

Dijo que está cargada con los programas que descargó de las webs oficiales de cada partido.

Aseguró que el asistente "da buenas respuestas", pero instó a no confiar en el al 100%. "Vale aclarar que nada reemplaza el informarse de forma consciente", dijo.