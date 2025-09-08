Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Así se vio en el mundo un eclipse lunar total

La Luna se vuelve roja porque el astro se desliza hacia la sombra de la Tierra, que bloquea los rayos solares, y poco a poco pierde su brillo blanco

8 de septiembre 2025 - 10:50hs
La Luna de Sangre se muestra durante un eclipse lunar tras el Monumento a la Libertad, sobre Nicosia, la capital dividida de Chipre, el 7 de septiembre de 2025. Foto: AFP

La "Luna de Sangre" se muestra durante un eclipse lunar tras el Monumento a la Libertad, sobre Nicosia, la capital dividida de Chipre, el 7 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Los apasionados de la astronomía pudieron observar la noche del domingo una "luna de sangre" durante un eclipse lunar total visible sobre todo en Asia y Oceanía, pero también parcialmente en Europa y África.

Este fenómeno, que tiñe de rojo el satélite natural, se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna están perfectamente alineados en ese orden y este último cuerpo celeste se encuentra en su fase llena.

000_73PR3XV
La luna llena se pone detr&aacute;s del monte Gerizim, como se ve desde Nablus, en la Cisjordania ocupada, a primera hora del 8 de septiembre de 2025.

La luna llena se pone detrás del monte Gerizim, como se ve desde Nablus, en la Cisjordania ocupada, a primera hora del 8 de septiembre de 2025.

Más noticias
eclipse lunar: el aviso que pone en duda la visibilidad este domingo en espana
Luna de sangre

Eclipse lunar: el aviso que pone en duda la visibilidad este domingo en España

Un eclipse total de Luna se podrá ver desde casi toda España.
FENÓMENO EN EL CIELO

Un eclipse total de Luna se podrá ver desde toda España: cuándo es y dónde ver la "Luna de sangre"

Los espectadores de China e India fueron los que tuvieron la mejor ubicación para presenciarlo, al igual que los habitantes del este de África y el oeste de Australia.

El eclipse total de Luna se formó entre las 17H30 y las 18H52 GMT.

Los entusiastas de Europa y del resto de África también tuvieron la oportunidad de ver brevemente un eclipse parcial cuando la Luna se elevó al comienzo de la noche.

La Luna se vuelve roja porque el astro se desliza hacia la sombra de la Tierra, que bloquea los rayos solares, y poco a poco pierde su brillo blanco.

000_73PJ4BU
La Luna aparece detr&aacute;s del Tokyo Skytree durante un eclipse lunar total en plena noche sobre la capital japonesa, a primera hora del 8 de septiembre de 2025

La Luna aparece detrás del Tokyo Skytree durante un eclipse lunar total en plena noche sobre la capital japonesa, a primera hora del 8 de septiembre de 2025

Los únicos rayos del sol que la alcanzan son "reflejados y dispersados a través de la atmósfera terrestre", explicó Ryan Milligan, astrofísico de la Universidad de Belfast.

Sin embargo, las longitudes de onda azules de la luz son más cortas que las rojas, por lo que se disipan más fácilmente cuando atraviesan la atmósfera del planeta.

"Eso es lo que le da a la Luna su tono rojo, ese color sangre", precisó el científico.

Mientras que para observar los eclipses solares se necesitan gafas o lentes especiales, para ver estos fenómenos lunares basta un cielo despejado y estar en el lugar adecuado.

Este eclipse lunar total, el segundo del año después del observado en marzo, es el preludio de un gran eclipse solar que se espera para el 12 de agosto de 2026.

Es el primero en Europa desde 2006 y será totalmente visible en España e Islandia, además de parcialmente en otros países.

AFP

Temas:

Eclipse lunar Luna Europa Tierra

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para entender la política de Trump
RELACIONES EXTERIORES

Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para "entender" la política de Trump

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos