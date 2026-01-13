Dólar
/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Astrofotógrafo uruguayo fue invitado por la NASA a presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II

El astrofotógrafo uruguayo afirmó que buscará contar el evento con relatos e imágenes en español, “desde este rincón de Latinoamérica”, además de seguir los aspectos técnicos de la misión.

13 de enero 2026 - 12:01hs
ine-3921-jpgwebp

Fefo Bouvier, astrofotógrafo uruguayo, fue invitado por la NASA a presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II, un vuelo programado para febrero de 2026, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

El anuncio lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde relató la invitación y describió los objetivos generales de la misión.

“Todavía no lo puedo creer”, expresó. También sostuvo que se trata de la misión “que va a volver a llevar a personas a la Luna después de más de 50 años”, y enmarcó el evento como un hito para la exploración espacial.

Esta misión no incluye el descenso a la superficie lunar. El objetivo es probar que todo funciona bien, antes de volver a pisar la Luna en próximas misiones del programa Artemis.

Ventanas de lanzamiento y el plan de cobertura

En su posteo, Bouvier mencionó que la primera ventana de lanzamiento sería a principios de febrero. Agregó que, si el cronograma se modificara, existirían oportunidades hasta fines de abril, sin detallar fechas específicas ni causas posibles para cambios en el calendario.

El astrofotógrafo señaló que su presencia en el lugar no se limitará a seguir los aspectos técnicos del despegue y la misión. En su texto planteó que buscará contar también “lo que se siente, lo que se vive, cuando la humanidad vuelve a animarse a ir un poco más lejos”, con la intención de compartir la experiencia con su audiencia.

Bouvier vinculó la invitación con su trayectoria personal ligada a observar y registrar el cielo. En su publicación escribió que, para él, no se trata “solamente” de un privilegio personal, sino de una oportunidad para traer el momento “en forma de relatos, imágenes, historias...”, con un foco en contarlo “en español, desde este rincón de Latinoamérica”.

El mensaje cerró con una convocatoria a seguir su cobertura. “Y eso lo quiero compartir con todos ustedes”, expresó.

NASA

