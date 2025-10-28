Campus Party volvió a Uruguay con dos días de innovación y desarrollo

Campus Party volvió a Uruguay de la mano de Antel, con dos jornadas dedicadas a la innovación, el conocimiento y la creatividad tecnológica. El encuentro se realizó los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Eventos del Parque Tecnológico del LATU, donde se desarrolló una intensa agenda con charlas en dos escenarios simultáneos, workshops, mentorías y desafíos de desarrollo. Miles de personas participaron de esta edición, que combinó espacios de inspiración, aprendizaje y networking.
Entre los principales expositores se destacaron Moure Dev, ingeniero de software y creador de contenido con más de tres millones de seguidores; Jini Hwang, periodista y especialista en marketing e inteligencia artificial; Julio Cella, embajador de computación cuántica y líder en ciberseguridad en IBM Security; y Sofía Geyer, fundadora y directora de The Human Lab, enfocada en innovación corporativa, neurociencia y creatividad. Todos coincidieron en la importancia de impulsar la transformación tecnológica desde la formación y la colaboración.
La ceremonia de apertura contó con la presencia del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, la gerente general de Antel Laura Saldanha, el director regional de Campus Party Ever Míguez, la directora ejecutiva Lucrecia Gratas, el vicepresidente de Antel Pablo Álvarez y el embajador del Reino Unido Malcolm Green. “Campus Party tiene una energía muy especial y miles de personas de todas las edades, empresas, organizaciones y universidades referentes pudieron vivir un verdadero festival de tecnología e innovación, y mirar hacia el futuro con el compromiso de construir un país mejor”, señaló Míguez, quien además adelantó que “ya estamos planeando la próxima edición”.
Gaming Party, hackatones e innovación con inteligencia artificial
El segundo día del evento estuvo marcado por la Gaming Party, el encuentro de videojuegos más grande de Uruguay, que reunió a jugadores, streamers y fanáticos del gaming. Durante la jornada se disputaron las finales de cuatro torneos presenciales en simultáneo, transmitidos a todo el país a través de Antel TV, y se desarrolló la Copa Antel 5G, con el apoyo de marcas como Nubia, Honor, BROU y Motorola. Además, un colorido concurso de cosplay dio lugar a la creatividad de los participantes, que representaron a sus personajes favoritos frente al público.
Uno de los espacios más destacados fue la hackatón organizada junto a Google Developers Group, donde los equipos asumieron el reto de crear videojuegos 2D estilo 8 bits asistidos por inteligencia artificial. La propuesta buscó que incluso personas sin conocimientos de programación pudieran desarrollar un prototipo funcional, promoviendo la accesibilidad y el aprendizaje colaborativo. Los ganadores recibieron importantes premios en reconocimiento a su innovación y creatividad.
Campus Party Uruguay fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), lo que reafirma su relevancia como espacio para el impulso del emprendedurismo, la ciencia y la tecnología. En esta edición, el evento contó con el apoyo de Antel, Nubia, SUMMUM, Honor, OPPO, BROU, Motorola, ORT, UCU, UM y otras instituciones académicas y empresariales comprometidas con la innovación.
Con presencia en más de 15 países y más de 3 millones de participantes en sus diferentes ediciones, Campus Party Global continúa siendo el mayor evento internacional de tecnología, innovación y creatividad digital. Montevideo volvió a ser parte de esta red global que conecta comunidades, universidades y empresas para pensar el futuro desde la ciencia, la tecnología y el trabajo colaborativo.