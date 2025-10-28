Campus Party volvió a Uruguay con dos días de innovación y desarrollo

Campus Party volvió a Uruguay de la mano de Antel , con dos jornadas dedicadas a la innovación, el conocimiento y la creatividad tecnológica. El encuentro se realizó los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Eventos del Parque Tecnológico del LATU , donde se desarrolló una intensa agenda con charlas en dos escenarios simultáneos, workshops, mentorías y desafíos de desarrollo. Miles de personas participaron de esta edición, que combinó espacios de inspiración, aprendizaje y networking.

Entre los principales expositores se destacaron Moure Dev , ingeniero de software y creador de contenido con más de tres millones de seguidores; Jini Hwang , periodista y especialista en marketing e inteligencia artificial; Julio Cella , embajador de computación cuántica y líder en ciberseguridad en IBM Security; y Sofía Geyer , fundadora y directora de The Human Lab, enfocada en innovación corporativa, neurociencia y creatividad. Todos coincidieron en la importancia de impulsar la transformación tecnológica desde la formación y la colaboración.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez , la gerente general de Antel Laura Saldanha , el director regional de Campus Party Ever Míguez , la directora ejecutiva Lucrecia Gratas , el vicepresidente de Antel Pablo Álvarez y el embajador del Reino Unido Malcolm Green . “ Campus Party tiene una energía muy especial y miles de personas de todas las edades, empresas, organizaciones y universidades referentes pudieron vivir un verdadero festival de tecnología e innovación, y mirar hacia el futuro con el compromiso de construir un país mejor ”, señaló Míguez, quien además adelantó que “ ya estamos planeando la próxima edición ”.

Camila Velasco, consultora en innovación tecnológica: "Una vez que automaticemos, va a venir la era de repensar la estructuración de las empresas"

El segundo día del evento estuvo marcado por la Gaming Party , el encuentro de videojuegos más grande de Uruguay, que reunió a jugadores, streamers y fanáticos del gaming. Durante la jornada se disputaron las finales de cuatro torneos presenciales en simultáneo , transmitidos a todo el país a través de Antel TV , y se desarrolló la Copa Antel 5G , con el apoyo de marcas como Nubia, Honor, BROU y Motorola . Además, un colorido concurso de cosplay dio lugar a la creatividad de los participantes, que representaron a sus personajes favoritos frente al público.

Uno de los espacios más destacados fue la hackatón organizada junto a Google Developers Group, donde los equipos asumieron el reto de crear videojuegos 2D estilo 8 bits asistidos por inteligencia artificial. La propuesta buscó que incluso personas sin conocimientos de programación pudieran desarrollar un prototipo funcional, promoviendo la accesibilidad y el aprendizaje colaborativo. Los ganadores recibieron importantes premios en reconocimiento a su innovación y creatividad.

Campus Party Uruguay fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), lo que reafirma su relevancia como espacio para el impulso del emprendedurismo, la ciencia y la tecnología. En esta edición, el evento contó con el apoyo de Antel, Nubia, SUMMUM, Honor, OPPO, BROU, Motorola, ORT, UCU, UM y otras instituciones académicas y empresariales comprometidas con la innovación.

Con presencia en más de 15 países y más de 3 millones de participantes en sus diferentes ediciones, Campus Party Global continúa siendo el mayor evento internacional de tecnología, innovación y creatividad digital. Montevideo volvió a ser parte de esta red global que conecta comunidades, universidades y empresas para pensar el futuro desde la ciencia, la tecnología y el trabajo colaborativo.