Cinco demostraciones del nuevo ChatGPT 4o que te volarán la cabeza

Estas son todas las capacidades que puede hacer:

Ayuda a resolver un problema matemático

En este video es capaz de resolver, o ayudar a resolver un problema matemático. Lo hace el usuario filmando con su cámara y la asistente respondiendo en tiempo real.

Embed - Live demo of GPT-4o vision capabilities

En este otro video, se ve cómo ayuda a un adolescente en un ejercicio geométrico, acompañado por su padre, y utilizando un iPad.

Embed - Math problems with GPT-4o

Distintos tipos de voz

En esta otra, se ve al usuario pidiéndole distintos tipos de voz y la asistente virtual haciéndolo de manera rápida.

Embed - Live demo of GPT-4o realtime conversational speech

Traductor en tiempo real

Dos personas exhibieron la capacidad de GPT 4o de traducir en tiempo real. Mostraron una manzana y le pidieron que describa ese objeto en español. También es capaz de describir el lugar, según lo que filma el usuario.

Embed - Point and Learn Spanish with GPT-4o

Embed - Realtime Translation with GPT-4o

Saluda a ChatGPT 4o

En este video, el usuario le dice al asistente virtual que ella va a ser la protagonista de anuncios y responde con ironía y un poco de sarcasmo.

Embed - Say hello to GPT-4o

El juez de un juego

Dos personas juegan a piedra, papel o tijera. El celular, colocado sobre una taza, tiene a ChatGPT 4o observando todo y comunicando qué es lo que ve. Cuando el usuario le pregunta quién es el ganador de una partida, el asistente responde con certeza. Responde bien hasta cuando hay empate.

Embed - Rock, Paper, Scissors with GPT-4o

Carrera por la inteligencia artificial

Esta nueva versión del programa de OpenAI llega un día antes de una también esperada presentación de Google sobre su motor de búsqueda Gemini, su herramienta de IA que compite con ChatGPT.

Esta carrera detrás de los modelos de IA llevó a Microsoft (principal inversor de OpenAI) a convertirse en la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, arrebatando el primer puesto a Apple.

OpenAI y Microsoft disputan con Google el puesto de líder del sector, aunque Meta (matriz de Facebook) y Anthropic (con inversión de Amazon) también están haciendo sus armas para disputar un lugar.

Todas las empresas del rubro están intentando descifrar cómo cubrir los costos exorbitantes de la IA generativa, que en gran parte se va para la gigante estadounidense de los chips o semiconductores NVIDIA.

Hasta ahora, las versiones gratuitas disponibles han sido aquellas con menos funciones de los programas de OpenAI o de Google, y existen dudas si el gran público está dispuesto a pagar para seguir teniendo acceso.

Los creadores de estos programas también enfrentan una presión creciente por parte de autores y creadores, que han empezado a exigir contribuciones por usar sus contenidos para entrenar a sus modelos informáticos, algo que también tiende a encarecer la tecnología.

OpenAI ha firmado acuerdos de contenido con Associated Press, el Financial Times y Axel Springer, pero también se ha visto envuelta en una demanda judicial con el diario New York Times.

También enfrenta diferentes demandas judiciales de artistas, músicos y autores en Estados Unidos.

Basado en Europa Press y AFP