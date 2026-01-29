Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cómo funciona el aparato que desarolla Elon Musk para devolverle la vista a las personas ciegas

El sistema Blindsight capturará imágenes mediante cámaras para transmitirlas de forma inalámbrica a implantes cerebrales.

29 de enero 2026 - 11:00hs
freepik__retrato-hiperrealista-de-elon-musk-visto-de-perfil__92450

Elon Musk dio recientemente nuevos detalles sobre Blindsight, el sistema diseñado para que quienes sufrieron una pérdida total de la visión puedan "ser capaces de ver de nuevo".

El empresario destacó que el dispositivo funcionará incluso en personas que han perdido sus ojos o el nervio óptico. El proyecto también está orientado a asistir a quienes padecen ceguera desde el nacimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cb_doge/status/2016579753600569494?s=20&partner=&hide_thread=false

El proceso biológico estándar requiere que la retina convierta la luz en señales eléctricas para el cerebro. Sin embargo, diversas patologías interrumpen este circuito. Según el sitio web de Neuralink, su tecnología genera percepción visual "activando las áreas del cerebro responsables de la función visual", permitiendo que la información llegue directamente a la corteza.

Mecanismo de transmisión y captura de datos de video

El dispositivo utiliza una cámara de video externa para registrar el entorno del usuario de forma constante. Esta información se transmite de manera inalámbrica hacia un implante especializado colocado en el cerebro. Al "evitar el camino natural del ojo al cerebro", según indica el sitio web de Neuralink, se logra procesar imágenes sin depender de la funcionalidad de los órganos visuales.

En sus etapas iniciales, el sistema ofrecerá una resolución de imagen baja, similar a los primeros gráficos digitales. Musk proyecta que, con el avance del desarrollo, la definición visual será "finalmente de muy alta resolución".

Este progreso permitiría que los pacientes no solo recuperen la visión básica, sino que alcancen una claridad que supere la percepción humana biológica convencional.

Habilidades de mejora cibernética y estudio de la mente

La tecnología no se limitará al espectro de luz visible que captan los ojos humanos. El sistema operará en múltiples longitudes de onda, habilitando capacidades como la visión por radar o en el espectro infrarrojo y ultravioleta.

Musk describió este avance como una "mejora cibernética" esencial, comparando la experiencia con poseer sensores de alta gama integrados al cuerpo.

El desarrollo de Blindsight también busca aportar datos científicos sobre la naturaleza de la conciencia humana. Según el fundador de la firma, el proceso permitirá entender mucho mejor "qué significa ser una criatura consciente". El análisis de cómo el cerebro interpreta estas señales externas de video ayudará a descifrar los mecanismos internos de la percepción y el pensamiento.

Finalmente, Musk sostiene que este tipo de interfaces cerebro-computadora son fundamentales para el futuro civilizatorio. El objetivo de fondo es que estas herramientas ayuden a "mitigar el riesgo existencial de la inteligencia artificial".

