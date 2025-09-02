Cómo planea el gobierno implementar la IA para modernizar el país, según la ley de Presupuesto

El proyecto de Presupuesto Nacional para el período 2025-2029 establece una hoja de ruta para el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) en Uruguay .

Las asignaciones de recursos y las iniciativas propuestas se enfocan en áreas estratégicas como la educación, la modernización del Estado y la mejora del clima de negocios . El objetivo es consolidar una economía más dinámica e innovadora.

La formación de capital humano es uno de los pilares de la estrategia. En este marco, Ceibal jugará un papel fundamental en la integración de la IA en la educación básica.

El artículo 576 del proyecto de ley le asigna fondos para el desarrollo de un laboratorio de Inteligencia Artificial en educación y para el fortalecimiento de programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Por su parte, la Universidad Tecnológica (UTEC) recibirá una partida anual de 40 millones de pesos destinada al "Programa Uruguay Global II". Estos recursos financiarán programas de posgrado y educación continua. La formación se centrará en competencias digitales avanzadas como "inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y otras tecnologías emergentes". La meta es potenciar la competitividad de los sectores intensivos en conocimiento.

Modernización del Estado y clima de negocios

El presupuesto enmarca la modernización del sector público dentro del Programa Uruguay Innova (U+I), una iniciativa liderada desde Presidencia para coordinar el ecosistema nacional de innovación.

Uno de los objetivos centrales de este programa es impulsar la creación de una "plataforma de inteligencia artificial y datos para la gestión pública", con el fin de optimizar la eficiencia del Estado.

En paralelo, se busca mejorar el clima de negocios para estimular los niveles de inversión que han sido insuficientes en la última década.

Para ello, se prevé integrar herramientas de IA en organismos clave. La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) automatizará procesos e incorporará IA en la evaluación y seguimiento de proyectos.

Del mismo modo, la Ventanilla Única de Inversiones (VUI) sumará módulos de inteligencia artificial para mejorar el análisis de datos y de riesgo, agilizando así los trámites para los inversores.